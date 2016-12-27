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Санжар ТУРСУНОВ: «В Катаре комфортно мне и моей семье»

Полузащитник «Ворсклы» перебрался в Катар

  • 27.12.2016 09:06
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ФК Ворскла. Санжар Турсунов
© ФК Ворскла. Санжар Турсунов
Полузащитник полтавской «Ворсклы» Санжар Турсунов подтвердил информацию о том, что покидает украинский клуб и продолжит свою карьеру в одном из клубов Катара, с которым уже был заключен контракт.
 
«Да, это правда то, что я покинул полтавскую команду. Сейчас в Катаре, подписал контракт с одним из местных клубов. Здесь мне очень понравилось. Тут весьма комфортно как мне, так и моим близким, поэтому и было принято вновь вернуться в этот чемпионат», - сказал Турсунов.
 
Напомним, ранее агент футболиста сообщал о том, что игрок прибыл на просмотр в «Харатият», с которым и должен был заключить соглашение.
 

Источник — Footboom

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