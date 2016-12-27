Будковский сменит Анжи на Уфу

Летом минувшего года Будковский подписал арендное соглашение с махачкалинским «Анжи», но уже в январе может перебраться в стан «Уфы». Причина такого трансфера, если он все же состоится, как и его подробности (на каких условиях переберется Будковский и что будет с соглашением между «Шахтером» и «Анжи») не сообщаются.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Будковский провел за Анжи 17 матчей (10 — с первых минут), в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник — Динамомания

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