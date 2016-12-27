Ювентус интересуется Иньестой

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Лукаш Теодорчик забил 25-й гол за Андерлехт 10:11 — AndriyStudent Скільки ще "експертів" напише, що чемпіонат Бельгії слабкий і кожне "дерево" ... 10:03 — movkli да гонит он, сейчас бы на Сейшелах на доске плавал, а тут играть по режиму Англии на Новый год)))...

Аргентина и Бразилия могут провести сборы в Украине 10:07 — airwolf77 какой чемп у зверей?они за 2года на 2-е страны напали,десятки тысяч убитых и раненых,их,цапов, по...