Ювентус интересуется Иньестой

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Андреасу Иньесте, чей контракт истекает в 2018 году. Итальянцы надеются, что Дани Алвесу удастся убедить Андреса переехать в Италию.
Напомним, что Иньеста является воспитанником «Барселоны» и провел за клуб более 400 матчей.
Источник — Sport.ua
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