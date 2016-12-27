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Ювентус интересуется Иньестой

Лидер «Барселоны» может перебраться в Италию

  • 27.12.2016 08:20
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sport-xl.org, Андрес Иньеста
© sport-xl.org, Андрес Иньеста
«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Андреасу Иньесте, чей контракт истекает в 2018 году. Итальянцы надеются, что Дани Алвесу удастся убедить Андреса переехать в Италию.
 
Напомним, что Иньеста является воспитанником «Барселоны» и провел за клуб более 400 матчей.
 

Источник — Sport.ua

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