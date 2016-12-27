Антонио КОНТЕ: «Все хотят прервать серию Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о победе над «Борнмутом» в матче 18-го тура чемпионата Англии.

- Мы провели хороший матч. Могли забить и больше, но я доволен отношением игроков к делу. Мы играли без двух важных футболистов — Диего Косты и Канте, но справились. Мы впервые играли без чистого нападающего, хотя и пытались моделировать это на тренировках. Выиграть 12 матчей АПЛ подряд не так просто. Это фантастическая серия, но очень важно продолжить её. Теперь каждая команда хочет прервать ее прервать.

«Челси» одержал 12-ю подряд победу в АПЛ и установил новый рекорд клуба. До этого лондонцы 11 раз подряд побеждали в период с апреля по сентябрь 2009 года.