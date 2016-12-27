Голкипер сборной Украины и «Бешикташа» Денис Бойко, выступающий сейчас на правах аренды за «Малагу», вспомнил, как состоялся его трансфер в турецкий клуб.
- Скажем так: это был вынужденный шаг. «Бешикташ» - команда, которая сделала самое конкретное предложение, и очень настойчиво хотела видеть меня в своих рядах.
Поэтому мне особо и выбирать не приходилось, хотя были другие предложения. Но мы сошлись на этом варианте, так как я посчитал, что он будет идеальным для меня.
Источник — Радио Вести
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