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Денис БОЙКО: «Переход в Бешикташ — вынужденный шаг»

Украинский голкипер «Малаги» откровенно рассказал о своей карьере

  • 27.12.2016 07:31
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sport.es. Денис Бойко
© sport.es. Денис Бойко
Голкипер сборной Украины и «Бешикташа» Денис Бойко, выступающий сейчас на правах аренды за «Малагу», вспомнил, как состоялся его трансфер в турецкий клуб.
 
- Скажем так: это был вынужденный шаг. «Бешикташ» - команда, которая сделала самое конкретное предложение, и очень настойчиво хотела видеть меня в своих рядах.
 
Поэтому мне особо и выбирать не приходилось, хотя были другие предложения. Но мы сошлись на этом варианте, так как я посчитал, что он будет идеальным для меня.


 

Источник — Радио Вести

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