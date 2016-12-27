Лукас Лейва переходит в Интер

Полузащитник Ливерпуля Лукас Лейва станет первым зимним трансфером миланского Интера. Как информирует издание, руководство английского клуба дало согласие на переход 29-летнего бразильца в стан нерадзурри. Сейчас стороны обговаривают последние детали. Есть сведения, что Лейва отправится защищать цвета миланского коллектива на правах аренды с возможностью выкупа.

В текущем сезоне футболист провел за Ливерпуль всего восемь матчей в Премьер-Лиге (из них пять раз выходил на замену на последних минутах), а также три игры в Кубке Лиги.

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