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Лукас Лейва переходит в Интер

Хавбек «Ливерпуля» интересен миланскому клубу

  • 27.12.2016 07:20
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Лукас Лейва переходит в Интер
Полузащитник Ливерпуля Лукас Лейва станет первым зимним трансфером миланского Интера. Как информирует издание, руководство английского клуба дало согласие на переход 29-летнего бразильца в стан нерадзурри. Сейчас стороны обговаривают последние детали. Есть сведения, что Лейва отправится защищать цвета миланского коллектива на правах аренды с возможностью выкупа.
 
В текущем сезоне футболист провел за Ливерпуль всего восемь матчей в Премьер-Лиге (из них пять раз выходил на замену на последних минутах), а также три игры в Кубке Лиги.
 

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