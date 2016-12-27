Андрей ШЕВЧЕНКО: «Отметили новый год в салоне самолета»

В декабре 2010 года автор этих строк взял большое эксклюзивное интервью у Андрея Шевченко. Публикуем небольшую часть из него, которая посвящена новогодним праздникам.
- Приходилось встречать новогодний бой курантов в самолете?
- Было дело - когда еще выступал в составе «Милана». По-моему, должен был прибыть в расположение клуба 1 или 2 января. В итоге в Италию из США с женой вылетели 31 декабря и Новый год застали в салоне самолета.
- Загадываете желания на новый год?
- Многие вспоминают, как прошел год, строят какие-то планы на будущее. Я не исключение. Тоже себе стараюсь что-то планировать - и в карьере, и в личной жизни.
- Сами когда-то выбирали новогодние подарки детям?
- В основном этим занимается жена. В отличие от меня, она постоянно находится рядом с детьми. Знает, чего они хотят, о чем мечтают. Когда позволяет возможность, мы можем вместе поехать и что-то выбрать. Подчеркну, что выбор подарков для нас - длительная процедура. Мы к этому готовимся заранее - не за день-два, а за месяц. Вообще-то стараемся не баловать детей. Но Рождество и Новый год - это святое.
- А какой был у вас самый запоминающийся новогодний подарок из детства?
- Железная дорога с паровозикам. Я давно хотел иметь собственную железную дорогу. Помню, 1 января утром встал, побежал под елочку. Нашел та подарок и был безмерно счастлив.
Максим РОЗЕНКО
Источник — Sport.ua
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