У Федерации футбола Украины появится новый сайт

© ffu.ua. Скриншот нового сайта ФФУ

В скором времени у Федерации футбола Украины появится новая версия официального сайта. Уже сейчас доступна его бета-версия — ffu.ua. Об этом было сообщено на встрече главы Федерации футбола Андрея Павелко с прессой.

Уже можно скачать приложения для ios и android. Компания Lun Apps, разрабатывавшая новую версию сайта, утверждает, что при его создании проанализировала сайты УЕФА и ФИФА, взяв оттуда самое лучшее.



Нынешнюю версию сайта Федерации представитель компании-разработчика назвал родом из 90-х.

Источник — Sport.ua

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