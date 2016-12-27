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У Федерации футбола Украины появится новый сайт

ФФУ представила свой новый сайт спортивным журналистам

  • 27.12.2016 00:52
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ffu.ua. Скриншот нового сайта ФФУ
© ffu.ua. Скриншот нового сайта ФФУ

В скором времени у Федерации футбола Украины появится новая версия официального сайта. Уже сейчас доступна его бета-версия — ffu.ua. Об этом было сообщено на встрече главы Федерации футбола Андрея Павелко с прессой.

Уже можно скачать приложения для ios и android. Компания Lun Apps, разрабатывавшая новую версию сайта, утверждает, что при его создании проанализировала сайты УЕФА и ФИФА, взяв оттуда самое лучшее. 

Нынешнюю версию сайта Федерации представитель компании-разработчика назвал родом из 90-х.

Источник — Sport.ua

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