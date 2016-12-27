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УЕФА разрешил Шахтеру сыграть с Сельтой в Харькове

Матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет на стадионе ОСК «Металлист» 23 февраля

  • 27.12.2016 00:30
  • 472 просмотров
  • 2 комментария
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stadiums.at.ua. ОСК «Металлист»
© stadiums.at.ua. ОСК «Металлист»

Донецкий «Шахтер» проведет матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».

Первый матч против испанской команды пройдет в Виго 16 февраля, ответный - 23 февраля.

Напомним, комиссия инспектировала харьковскую арену на прошлой неделе. По всей видимости, в УЕФА остались довольны результатами проверки и дали «зеленый свет» на проведения матча.

Источник — Чемпион

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Комментарии
    vasyan86
      vasyan86, 27.12.2016 00:34
    +2
    Попутного ветра!
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    metodist_yakusheva
      metodist_yakusheva, 27.12.2016 00:36
    +4
    Ну наконец-то в Харьков спустя 3-4 года снова вернется европейский футбол
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