УЕФА разрешил Шахтеру сыграть с Сельтой в Харькове

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Феноменальный гол Мхитаряна пяткой через себя 01:46 — izhachok1991 Суддя подумав, що гріх такий гол не захувати...

Президент Бешикташа летит в Киев за Ракицким 01:43 — Тарас Чубак Согласен. Например почему вызывается Малышев но не вызывается Буяльский, например, который в сбо... 01:39 — Тарас Чубак Это смешно вспоминать одно и тоже постоянно ведь аргументов больше нет, кроме этого всего Хачери...