УЕФА разрешил Шахтеру сыграть с Сельтой в Харькове

Донецкий «Шахтер» проведет матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».
Первый матч против испанской команды пройдет в Виго 16 февраля, ответный - 23 февраля.
Напомним, комиссия инспектировала харьковскую арену на прошлой неделе. По всей видимости, в УЕФА остались довольны результатами проверки и дали «зеленый свет» на проведения матча.
Источник — Чемпион
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