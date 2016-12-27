«Борьба с договорными матчами должна быть открытой и эффективной»

© ffu.org.ua. Андрей Павелко

Андрей Павелко рассказал о ситуации в «Днепре», переговорах о товарищеских матчах с Аргентиной и Бразилией, борьбе с договорными матчами и принятии закона о болельщиках. Sport.ua предлагает главные тезисы того, что говорил Павелко.

Об открытии завода по производству искусственных полей в Борисполе

— Это уникальная технология. Там собрано самое современное оборудование, которое изготавливается в четырех страх – Германии, Великобритании, США и Австралии. Сегодня пришла первая партия машин и идет тестовый запуск линии по производству искусственных полей. Это очень важное событие. Мы его анонсировали в марте на Конгрессе ФФУ, а уже сегодня запускаем линию по производству. Создана торговая марку «Поле», которую будем использоваться для коммерческого продвижения и для экспорта этой продукции.

О борьбе с договорными матчами

— На последнем Исполкоме ФФУ мы приняли решение привлечь к работе федерации такого специалистка, как Франческо Баранка. Вместе с ним мы сможем проанализировать, как сам закон по борьбе с договорными матчами, так и те моменты, которые в нем, возможно, нужно усилить. Сегодня нужно создать условия для того, чтобы в команду Франческо Баранки, которая будет заниматься борьбой с договорными матчами, были привлечены лучшие специалисты. У меня большие надежды на работу комитета по этике и комитета арбитров — два итальянца должны найти общий язык. Борьба с «договорняками» и проявлением коррупции в футболе должна быть открытой и максимально эффективной. Учитывая состояние нашей экономики, нельзя закрывать глаза на эту проблему и ставить под угрозу сотрудничество со спонсорами, которые вкладывают деньги в наш футбол.

О кризисе в «Днепре»

— Вы видели, как происходили такие процессы и в Харькове, и в Запорожье, и в Кривом Роге, в Киеве с «Арсеналом». Если мы будем одним помогать, а другим – нет, считаю, это неправильно. Где та грань, которая определяет, кому нужно помогать, а кому – нет. С другой стороны у меня сердце разрывается, когда я вижу, что происходит в «Днепре» и некоторых других командах. Сейчас наш футбол, как и наша страна, переживает не лучшие времена. В тоже время появляются новые клубы, некоторые возрождаются – происходит эволюция в футболе. Нам предстоит решать эти вопросы.

О распределении билетов на матчи сборной Украины

— На последнем Исполкоме было принято решение о создании компании FFU Тickets, которой будет владеть Федерация футбола Украины. Она будет заниматься тем, чтобы вопросы, которые связаны с билетами, отвечали бы запросам, как болельщиков, так и национальной сборной.

О финале Лиги чемпионов в Киеве

— У УЕФА есть целый ряд требований. Но они, скажем так: несложные. ФФУ, как организатор матча, подпишет договор с КМДА. Был указ Президента о создании Национального комитета. Все идет по графику, и пока нет вопросов, которые не были бы решены. УЕФА берет на себя финансирование всего, что связано с организацией матча. Соответственно, права на билеты, телетрансляцию принадлежит им. Городу, который принимает матч, нужно иметь аэропорт и необходимое число отелей. Все это есть. Принять финал Лиги чемпионов будет выгодно, как экономически, так и политически.

О матчах с Аргентиной и Бразилией

— В 2017-м они не состоятся — все календари уже сверстаны. Но эти сборные планируют сборы в одной из европейских стран для акклиматизации перед ЧМ-2018 в России. ФФУ предложила сделать это в Украине, а заодно сыграть контрольные матчи с нашей сборной. Бразилии и Аргентине идея вроде как понравилась, есть уже предварительная договоренность. Федерация сейчас отправляет в Латинскую Америку своего администратора, чтобы провести более детальные переговоры. Но говорить наверняка пока рано — Аргентина вообще может не попасть на ЧМ.

О необходимости принятия закона о болельщиках

— В Украине нет законодательной базы, которая бы регулировала вопросы, связанные с прямой ответственностью организаций которые проводят матчи и болельщиков. Нам не нужно изобретать велосипед, нужно прислушаться к тем решениям, которые есть в Европарламенте. Мы, кстати, приняли конвенцию по безопасности стадионов.

О Фоменко и выводах после провала на Евро-2016

— Снять Фоменко перед Евро? История не терпит сослагательных наклонений. Давайте не рассуждать на тему, что «было бы если бы абы». Думаю, с моральной точки зрения забрать у тренера, который вывел команду на Евро, возможность сыграть на турнире, было бы неправильно. Исполком ФФУ и принял решение, что руководить сборной во Франции должен Фоменко. А выводы мы сделали – практически полностью обновлен административный штаб, медицинский штаб. Мы изучаем те решение, которые раньше принимались по старинке. Будем делать выводы и принимать соответсвующие решения.

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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