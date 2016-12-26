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Лукаш Теодорчик забил 25-й гол за Андерлехт

Польский форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата Бельгии

  • 26.12.2016 23:41
  • 314 просмотров
  • 2 комментария
Метки
rsca.be. Лукаш Теодорчик
© rsca.be. Лукаш Теодорчик

25-летний польский нападающий «Андерлехта» Лукаш Теодорчик, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», продолжает штамповать голы в бельгийском клубе.

В этот раз Теодорчик отличился в поединке 21-го тура чемпионата Бельгии в ворота «Шарлеруа». 25-летний форвард забил первый гол «Андерлехта» на 74-й минуте встречи, матч закончился со счетом 2:0.

Этот гол стал для Теодорчика 25-м в 30 матчах за новый клуб. В чемпионате Бельгии поляк лидирует в списке бомбардиров с 16 забитыми мячами

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 23:48
    -3
    там все забивают-уровень бельгийской лиги наглядно показал Гент в матчах с Шахтой... оборона у них-решето... посмотрим сколько он Зениту забьет
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    prafesor
    online
      prafesor, 27.12.2016 00:12
    0
    Алекс Голдин, 26.12.2016 23:48
    там все забивают-уровень бельгийской лиги наглядно показал Гент в матчах с Шахтой... оборона у них-решето... посмотрим сколько он Зениту забьет
    Та да... ку да там ему до всемогущего чукра.
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