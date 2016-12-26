Генрих МХИТАРЯН: «Это лучший гол в моей жизни»

© manutd.com. Генрих Мхитарян

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о своем фантастическом голе в ворота «Сандерленда» (3:1) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.



«Это лучший гол в моей жизни. Сразу после удара я с волнением посмотрел на бокового судью, он не поднял флажок, поэтому я начал праздновать.

После прострела Златана ожидал, что мяч окажется передо мной, а не сзади. Так как он оказался сзади, не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой, и мне это удалось», — сказал Мхитарян.

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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