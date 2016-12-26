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Санжар Турсунов продолжит карьеру в Катаре

Хавбек «Ворсклы» покинул полтавскую команду

  • 26.12.2016 22:43
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Footboom. Санжар Турсунов
© Footboom. Санжар Турсунов

Полузащитник «Ворсклы» Санжар Турсунов подтвердил свой уход из полтавского клуба, а также рассказал, что собирается продолжить карьеру в Катаре.

«Да, это правда. Я покинул полтавскую команду. Сейчас в Катаре, подписал контракт с одним из местных клубов.

Здесь мне очень понравилось. Тут весьма комфортно как мне, так и моим близким, поэтому и было принято вновь вернуться в этот чемпионат», - сказал Турсунов.

Ранее агент футболиста сообщил, что игрок прибыл на просмотр в клуба «Аль-Харитият».

Напомним, первую половину 2016 года Турсунов отыграл за катарский «Умм-Салаль».

Источник — Footboom

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