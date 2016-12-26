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Маркевич профинансировал установку памятника Игорю Надеину

Куратор сборных Украины почтил память бывшего тренера запорожского «Металлурга»

  • 26.12.2016 22:32
  • 831 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Днепр. Мирон Маркевич
© ФК Днепр. Мирон Маркевич

Мирон Маркевич профинансировал установку памятника бывшему тренеру «Металлурга». Об этом сообщил пресс-секретарь запорожского клуба Роман Акбаш.

«Вчера поминали Игоря Александровича Надеина - нашего легендарного тренера, знакового человека в истории запорожского «Металлурга». На Кушугумском кладбище теперь есть вот такой памятник. Кстати, профинансировал его создание и установку другой выдающийся тренер - Мирон Богданович Маркевич.

А еще вчера, вспоминая Игоря Александровича, родили одну мечту - установить в его честь мемориальную доску. Ведь заслужил же. Вот уважили же в Запорожье Валерия Лобановского - и улица есть, и мемориальная доска. Почему бы не отдать дань памяти и своим футбольным героям?» - написал Акбаш на своей странице в Facebook.

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Комментарии
    Явам Неверю
      Явам Неверю, 26.12.2016 22:48
    +6
    Респект МБМу... РИП тренеру.
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    AndrosPatron
    online
      AndrosPatron, 27.12.2016 00:04
    0
    Мирон лучший на сегодня из наших. Жаль, что поставили сопли вытирать кое кому
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