Пепе может покинуть мадридский Реал

© news.winner.co.uk. Пепе

По информации испанских СМИ, переговоры о новом контракте Пепе с «Реалом» на данный момент приостановлены, и португальский защитник изучает предложения из Китая.

Переговоры между футболистом и Королевским клубом, которые так и не привели к какому-то результату, начались почти год назад, и, судя по всему, главным камнем преткновения стала продолжительность нового соглашения. Португальский защитник рассчитывал продление на два года, в то время как руководство «сливочных» готово было предложить ему продлить контракт только на один год с правом продления еще на сезон. Это связано с возрастом Пепе, которому 26 февраля 2017 года исполнится 34 года: с недавних пор в Королевском клубе стало принято продлевать контракты с возрастными футболистами старше 32 лет именно по формуле 1+1.

«Мой новый контракт целиком и полностью зависит от клуба – сейчас мне остаётся только ждать: я всегда говорил, что буду ожидать предложения от «Мадрида» до самого последнего момента», – сказал Пепе чуть меньше месяца назад, отвечая на вопрос о продлении контракта с «Реалом».

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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