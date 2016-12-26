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Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано трансфер в Спартак

Встреча состоится 27 декабря в Рио-де-Жанейро

  • 26.12.2016 21:30
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  • 2 комментария
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acmilanspot.com. Луис Адриано
© acmilanspot.com. Луис Адриано

Завтра, 27 декабря, вице-президент «Милана» Адриано Галлиани проведет встречу с агентом Луиса Адриано, на которой обсудит целесообразность трансфера бразильского форварда в московский «Спартак», а также финансовые вопросы дела.

По информации итальянских СМИ, встреча состоится в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего форварда €4 миллиона. Зарплата бразильца в московском клубе составит €4,5 миллиона в год.

Луис Адриано провел в текущем чемпионате Италии всего 7 матчей, голов не забивал.

Источник — Sky Sport Italia

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Комментарии
    Хрюн Моржов
    Хрюн Моржов, 26.12.2016 22:17
    0
    За какой хрен этой посредственности 4,5 лимона в Евро платить? Тем более, что у мясников такие зарплаты никто не получает, а стоит оно всего лишь 4 лимона. Почему-то, если к примеру, Эден Азар стоит порядка 80 миллионов, никто ему 90 или 100 в год не платит.
    Сомнительная инфа, просто весьма сомнительная...
    Ссылка
    rokkino
    rokkino, 26.12.2016 22:24
    -2
    Хрюн Моржов, 26.12.2016 22:17
    За какой хрен этой посредственности 4,5 лимона в Евро платить? Тем более, что у мясников такие зарплаты никто не получает, а стоит оно всего лишь 4 лимона. Почему-то, если к примеру, Эден Азар стоит порядка 80 миллионов, никто ему 90 или 100 в год не платит.
    Сомнительная инфа, просто весьма сомнительная...
    Хрюн Моржов,а тебе какая разница сколько хочет платить клуб игроку?Тебе от этого лутше или хуже будет в жизни?Можно обсудить футбольные качества игрока,если ты себя считаешь болельщиком,но завидовать чужой зарплате,это,как минимум,по нищебротски
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