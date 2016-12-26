Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано трансфер в Спартак

© acmilanspot.com. Луис Адриано

Завтра, 27 декабря, вице-президент «Милана» Адриано Галлиани проведет встречу с агентом Луиса Адриано, на которой обсудит целесообразность трансфера бразильского форварда в московский «Спартак», а также финансовые вопросы дела.

По информации итальянских СМИ, встреча состоится в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего форварда €4 миллиона. Зарплата бразильца в московском клубе составит €4,5 миллиона в год.

Луис Адриано провел в текущем чемпионате Италии всего 7 матчей, голов не забивал.

Источник — Sky Sport Italia

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