Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил шедевральный мяч в ворота «Сандерленда» в рамках 18-го тура АПЛ.
27-летний хавбек откликнулся на подачу Златана Ибрагимовича и «ударом скорпиона» сделал счет в матче 3:0. Судьи не заметили офсайд у Мхитаряна, но это тот как раз тот случай, когда арбитрам можно простить.
Матч закончился победой «красных дьяволов» со счетом 3:1.
Источник — Sport.ua
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