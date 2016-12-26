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Феноменальный гол Мхитаряна пяткой через себя

Хавбек «Ман Юнайтед» пошел по стопам Златана Ибрагимовича

  • 26.12.2016 20:42
  • 11692 просмотров
  • 15 комментария
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manutd.com. Генрих Мхитарян
© manutd.com. Генрих Мхитарян

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил шедевральный мяч в ворота «Сандерленда» в рамках 18-го тура АПЛ.

27-летний хавбек откликнулся на подачу Златана Ибрагимовича и «ударом скорпиона» сделал счет в матче 3:0. Судьи не заметили офсайд у Мхитаряна, но это тот как раз тот случай, когда арбитрам можно простить.

Матч закончился победой «красных дьяволов» со счетом 3:1.

Источник — Sport.ua

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