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Андрей ПАВЕЛКО: «Договорились сыграть с Аргентиной и Бразилией»

Сборная Украины может провести товарищеские матчи с лучшими командами Южной Америки

  • 26.12.2016 20:27
  • 869 просмотров
  • 6 комментария
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ФФУ, Андрей Павелко
© ФФУ, Андрей Павелко

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко во время встречи с журналистами рассказал о возможных товарищеских матчах национальной сборной.

«По поводу матчей с Бразилией и Аргентиной. Есть предварительная договоренность на 2018 год.  Предложили провести  им акклиматизационный сбор в Украине перед ЧМ. Ведем переговоры,  чтобы сыграть товарищеские матчи. Наша делегация отправится в Латинскую Америку.

Посмотрим,  получится ли договориться. Аргентина сами знаете,  какое место  сейчас занимает. Может,  они не попадут  на Чемпионат мира», - сказал Павелко.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Lemieux
      Lemieux, 26.12.2016 20:32
    +2
    В домино?
    Ссылка
    Анатолий Чорнобук
      Анатолий Чорнобук, 26.12.2016 20:39
    +3
    На рояле
    Ссылка
    falkon7777
      falkon7777, 26.12.2016 20:41
    +1
    В доміно на роялі...
    Ссылка
    Chupakabra86
    online
      Chupakabra86, 26.12.2016 20:41
    0
    Вообще-то, по результатам последнего Копа Америка лучшими командами Южной Америки являются Чили и Аргентина, а не Бразилия
    Ссылка
    falkon7777
      falkon7777, 26.12.2016 20:42
    0
    акліматизатор ... абвгд
    Ссылка
    ding01
      ding01, 26.12.2016 20:46
    0
    А как на счёт Нидерландов, может Бельгия ?!-мне кажется ефект тот же только подъёмных не нужно таких больших платить будет
    Ссылка
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