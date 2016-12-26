Андрей ПАВЕЛКО: «Договорились сыграть с Аргентиной и Бразилией»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко во время встречи с журналистами рассказал о возможных товарищеских матчах национальной сборной.
«По поводу матчей с Бразилией и Аргентиной. Есть предварительная договоренность на 2018 год. Предложили провести им акклиматизационный сбор в Украине перед ЧМ. Ведем переговоры, чтобы сыграть товарищеские матчи. Наша делегация отправится в Латинскую Америку.
Посмотрим, получится ли договориться. Аргентина сами знаете, какое место сейчас занимает. Может, они не попадут на Чемпионат мира», - сказал Павелко.
Источник — Sport.ua
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