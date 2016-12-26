Виктор ДОГАДАЙЛО: «Руководство клуба решит, с кем нужно расстаться»

© fczirka.com.ua. Виктор Догадайло

Спортивний директор «Зірки» Віктор Догадайло розповів про плани на міжсезоння та можливі зміни у складі кропивничан.

«Клубне керівництво готове зробити все можливе, щоб ми змогли провести якісні збори. 10 січня команда виходить із відпустки на двотижневий тренувальний збір у Кропивницькому. Гравці пройдуть поглиблене медичне обстеження, психологічне тестування, а потім відбудуться тренувальні ігри й контрольні матчі. Звісно, заплановані бігова робота та тренажерний зал.

На жаль, але таке футбольне життя, ряд футболістів буде виставлено на трансфер. Ми вже провели тренерську нараду, підбили підсумки, підготували на кожного футболіста індивідуальні картки. Тепер головний тренер разом із президентом вирішать, із ким команда рухатиметься далі, а з ким доведеться попрощатися. Паралельно, 10 січня, розпочнуться збори і в команди U-21. Туди ми запросили на перегляд близько двадцяти футболістів. Тож фактично після відпустки в нас розпочнуть працювати одразу три команди. І з огляду на це, вже буде прийнято рішення про підписання новачків, які б підсилили першу команду.

Надалі ж планується проведення двох двотижневих зборів, а це приблизно 28 днів за кордоном. Терміни та місце поки що уточнюються. Президент іде на такі витрати для того, щоб команда добре підготувалася. Що стосується «Зірки» U-21, то вона спочатку працюватиме тут, а потім вирушить на збори або в Карпати, або в Нікополь. Ну а хлопці U-19 готуватимуться у Кропивницькому, проте, контрольні матчі проводитимуть в інших містах України», - сказав Догадайло.

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.