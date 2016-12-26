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Луческу хочет подписать Роббена

«Бавария» готова отпустить нидерландского вингера за €10 млн

  • 26.12.2016 19:30
  • 2445 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Бавария. Арьен Роббен
© ФК Бавария. Арьен Роббен

Итальянские СМИ утверждают, что питерский «Зенит» планирует усилиться вингером мюнхенской «Баварии» Арьеном Роббеном.

Сообщается, что немецкий клуб готов отпустить голландца за €10 млн. Сам игрок ранее опровергал слухи насчет смены клуба в будущем.

Контракт 32-летнего футболиста заканчивается в летнее межсезонье, в «Баварии» Роббен играет с 2009 года.

Источник — Itasportpress

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Комментарии
    shahta-nikolaev
      shahta-nikolaev, 26.12.2016 19:45
    +4
    не хило
    Ссылка
    Sasha3110
      Sasha3110, 26.12.2016 19:55
    +3
    А где же Суркис с Ребровым ходят...Такого игрока можно хапнуть почти халявно???))))
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 26.12.2016 20:09
    -3
    А Месси с Неймаром он не хочет?
    Ссылка
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 20:15
    -1
    Возможно все в этом мире-у Роббена астрономическая зарплата и немногие захотят ее потянуть.... все-таки игрок возрастной.... ток как тогда понять новость о нежелании Газпрема вкладывать деньги в Зенит?
    Ссылка
    fuckyoupeople
    online
      fuckyoupeople, 26.12.2016 20:51
    0
    Пистёшь сто пудов!1
    Ссылка
    hijacking
    online
      hijacking, 26.12.2016 20:53
    0
    Какие бляха 10 лямов !? И какой нах Зенит !?

    Да эта машина еще может любой топ-клуб за уши вытащить !

    Игрок очень недооцененный.
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