Луческу хочет подписать Роббена

Итальянские СМИ утверждают, что питерский «Зенит» планирует усилиться вингером мюнхенской «Баварии» Арьеном Роббеном.
Сообщается, что немецкий клуб готов отпустить голландца за €10 млн. Сам игрок ранее опровергал слухи насчет смены клуба в будущем.
Контракт 32-летнего футболиста заканчивается в летнее межсезонье, в «Баварии» Роббен играет с 2009 года.
Источник — Itasportpress
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Да эта машина еще может любой топ-клуб за уши вытащить !
Игрок очень недооцененный.
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