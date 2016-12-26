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Челси побеждает в 12-м матче подряд, Арсенал минимально обыграл ВБ

«Манчестер Юнайтед» разбирается с «Сандерлендом»

  • 26.12.2016 19:03
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«Суонси» – «Вест Хэм» - 1:4
Голы:  0:1 – 13 Айю,  0:2 – 50 Рид,  0:3 – 78 Антонио,  1:3 – 89 Льоренте,  1:4 – 90 Кэрролл.

«Суонси» – Фабианьски, ван дер Хорн, Ранхель, Моусон, Кингсли, Корк, Бриттон, Сигурдссон, Фултон (Монтеро, 46; Дайер, 70), Раутледж, Бастон (Льоренте, 46).
«Вест Хэм» – Рэндолф, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Куяте, Нордтвейт, Антонио (Фегули, 84), Пайет, Нобл, Айю (Фернандеш, 75), Кэрролл (Флетчер, 90).

«Бернли» – «Мидлсбро» - 1:0
Гол:  1:0 – 80 Грэй.

«Бернли» – Хитон, Ми, Уорд, Фланаган, Кин, Арфилд (Гудмундссон, 77), Марни (Дефур, 75), Хендрик, Бойд, Грэй, Барнс (Воукс, 66).
«Мидлсбро» – Вальдес, Чемберс, Фабио, Барраган, Гибсон, Форшоу, Клейтон, де Рон (Френд, 87), Рамирес, Стуани (Траоре, 86), Негредо.

Предупреждения: де Рон (2), Бойд (21), Рамирес (31), Ми (42), Барраган (45), Фланаган (53), Уорд (65), Грэй (73), Фабио (80), Хендрик (85).

«Арсенал» – «Вест Бромвич» - 1:0
Гол:  1:0 – 86 Жиру.

«Арсенал» – Чех, Габриэл, Гиббс (Монреаль, 71), Бельерин, Косьельни, Озил, Джака, Санчес, Коклен (Рэмзи, 74), Ивоби (Перес, 71), Жиру.
«Вест Бромвич» – Фостер, Маколи, Ньом, Доусон, Эванс, Якоб, Флетчер, Шадли (Макклейн, 62), Филлипс, Брант, Рондон (Робсон-Кану, 80).

Предупреждения: Жиру (42), Гиббс (65), Фостер (83), Рэмзи (88).

«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд» - 3:1
Голы:  1:0 – 39 Блинд,  2:0 – 82 Ибрагимович,  3:0 – 86 Мхитарян,  3:1 – 90 Борини.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Эррера (Феллайни, 84), Мата (Марсьяль, 74), Погба, Лингард (Мхитарян, 62), Ибрагимович.
«Сандерленд» – Пикфорд, Джонс, Джилободжи, ван Анхолт, Денайер, Ларссон (Хазри, 83), Ндонг (Лав, 86), Коне, Дефо, Борини, Аничебе.

Предупреждения: Блинд (19), Борини (61), Коне (90).

«Челси» – «Борнмут» - 3:0
Голы:  1:0 – 24 Педро,  2:0 – 49, пенальти Азар,  3:0 – 90 Педро.

«Челси» – Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Педро, Фабрегас, Виллиан (Чалоба, 83), Матич, Азар (Батшуайи, 90), Мозес (Айна, 90).
«Борнмут» – Боруц, Смит (Айб, 77), Кук, Дэниэлс, Смит, Уилшер, Гослинг, Серман (Станислас, 66), Артер, Кинг (Афобе, 66), Фрэнсис.

Предупреждения: Уилшер (14), Педро (63).

«Лестер» – «Эвертон» - 0:2
Голы:  0:1 – 51 Миральяс,  0:2 – 90 Лукаку.

«Лестер» – Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Василевски, Грэй (Ульоа, 65), Кинг (Марез, 64), Амарти, Олбрайтон, Слимани, Окадзаки (Дринкуотер, 46).
«Эвертон» – Роблес, Уильямс, Фунес Мори, Бейнс, Холгейт, Леннон (Клеверли, 88), Гуйе, Миральяс (Баркли, 76), Бэрри (Дэвис, 68), Коулмэн, Лукаку.

Предупреждения: Симпсон (79), Дринкуотер (85).

Источник — Sport.ua

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