В Бердянске открыли поле с искусственным покрытием

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У Бердянську відкрили перший в Запорізькій області повноцінний стадіон з сучасним штучним покриттям. Оновлена арена «Енергія», що розташована на березі Азовського моря, стане центром по роботі з дітьми-переселенцями, які через футбол зможуть адаптуватися до мирного життя та забути пережите лихо війни.



На урочисте відкриття стадіону, який було реконструйовано в рекордно короткий термін з жовтня по грудень, завітало багато гостей, зусиллями яких «Енергія» отримала новий сучасний вигляд: президент ФФУ Андрій Павелко, перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, мер Бердянська Володимир Чепурний, голова Запорізької обласної федерації футболу Віктор Межейко, голова Запорізької облради Григорій Самардак, народні депутати України Олександр Пономарьов і Сергій Валентиров.



«Ми повинні зробити все, щоб наша малеча - наше майбутнє мали усі можливості для заняття футболом», – закликав присутніх президент ФФУ Андрій Павелко. Керівник Федерації відзначив, що Бердянськ – перше місто в Запорізькій області де побудоване таке сучасне поле. «Запорізька земля дала українському футболу чимало вправних гравців і ми віримо, що на таких якісних стадіонах невдовзі зросте нова зіркова футбольна еліта країни», - додав Павелко. «Впевнений – в бердянського футболу велике майбутнє і вірю в те, що кожного року в усіх регіонах України будуть з’являтися нові сучасні стадіони. Для цього ми запускаємо завод з виробництва штучного покриття для футбольних полів. І це підприємство стане єдиним у світі, яке на 100% буде належати футбольній федерації і працювати винятково на користь українського футболу!», - підсумував президент ФФУ.



Аби нові таланти зростали якнайшвидше, ФФУ подарувала вихованцям місцевої ДЮСШ і футбольній спільноті Бердянська 100 новеньких, сучасних футбольних м’ячів, а 11 кращих команд області отримали комплекти тренувального обладнання, до яких входить чимало інвентарю: манішки, насоси, фішки, навчальні посібники тощо.



Не залишилися поза увагою й дорослі представники футбольного активу області. Так, медаллю ФФУ «За заслуги» був нагороджений міський голова Бердянська Володимир Чепурний, відзнакою ФФУ директор міської ДЮСШ Микола Даниленко, грамотами ФФУ інженер компаніі «Бердянськбудтрест» Юрій Пустовий, а також футбольні тренери Олег Солонський та Сергій Борщ.



Символічно, що перший удар по м’ячу на оновленому стадіоні «Енергія» завдав один з наймолодших мешканців міста, який вправно віддавав передачі меру і голові ФФУ. Завдяки облаштуванню сучасного поля зі штучним покриттям футбольне життя на стадіоні «Енергія» триватиме незважаючи на пору року. Діти навіть не стали чекати на закінчення свята, а одразу, незважаючи на легкий морозець, випробували футбольне поле.

Источник — Федерация футбола Украины

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