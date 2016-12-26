Монзуль признана второй лучшей женщиной-арбитром в мире 2016 года

Украинка Катерина Монзуль призвана второй лучшей в мире женщиной-арбитром 2016 года по версии IFFHS.
В рейтинге агентства Монзуль уступила только венгерской рефери Каталин Кулшар, набравшей на 4 балла больше – 58 против 54.
Напомним, в прошлом году Монзуль была названа лучшей женщиной-арбитром.
Источник — Sport.ua
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