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Монзуль признана второй лучшей женщиной-арбитром в мире 2016 года

Украинка вновь вошла в число лучших рефери мира

  • 26.12.2016 18:34
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Метки
ФФУ
© ФФУ

Украинка Катерина Монзуль призвана второй лучшей в мире женщиной-арбитром 2016 года по версии IFFHS.

В рейтинге агентства Монзуль уступила только венгерской рефери Каталин Кулшар, набравшей на 4 балла больше – 58 против 54.

Напомним, в прошлом году Монзуль была названа лучшей женщиной-арбитром.

Источник — Sport.ua

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