Монзуль признана второй лучшей женщиной-арбитром в мире 2016 года

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Украинка Катерина Монзуль призвана второй лучшей в мире женщиной-арбитром 2016 года по версии IFFHS.

В рейтинге агентства Монзуль уступила только венгерской рефери Каталин Кулшар, набравшей на 4 балла больше – 58 против 54.

Напомним, в прошлом году Монзуль была названа лучшей женщиной-арбитром.

Источник — Sport.ua

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