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Селезнев будет получать в Карабюкспоре в 2 раза меньше, чем в Шахтере

Зарплата украинского нападающего составит 600-800 тысяч долларов в год

  • 26.12.2016 18:03
  • 3368 просмотров
  • 10 комментария
Метки
shakhtar.info
© shakhtar.info

Новичок «Карабюкспора» Евгений Селезнев согласился на сокращение зарплаты в два раза, по сравнению с тем, что нападающий получал в «Шахтере».

По информации издания «Плюс Спорт», с ссылкой на посредника ФИФА, зарплата Селезнева в турецком клубе составит от 600 до 800 тысяч долларов в год, в то время, как «Шахтер» платил игроку 1,2-1,5 миллиона долларов в год.

Сегодня утром стало известно, что Селезнев стал игроком «Карабюкспора».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 26.12.2016 18:07
    +3
    за что полену такие деньги... семья не съест столько...
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    timmyc
      timmyc, 26.12.2016 18:16
    +4
    Промолчу про диету
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 18:29
    +1
    возможно-эт последний шанс Евгения переломить общепризнанное мнение о нем.... и возможно играть в сборной
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    svv46
      svv46, 26.12.2016 18:42
    +3
    Я думаю 1500 $ в день( 40500 грн) на 3-х разовое питание для всей большой семьи в турецком общепите хватит ( правда в обрез).
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    Iniesta73
      Iniesta73, 26.12.2016 19:12
    0
    Да уж,тяжело теперь будет,детям пайку прийдется урезать))
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 26.12.2016 19:16
    +1
    Жаль его дитя, теперь будет в два раза меньше пить воды и есть черный хлеб.
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    antibiotik85
      antibiotik85, 26.12.2016 19:29
    +4
    Охренеть!50 штук баксов в месяц.А тут сидиш,думаеш где 300гр. до получки долгануть
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    nekton
      nekton, 26.12.2016 19:53
    0
    Интертесно его дети чо шафран килограмами жрут?
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    Barbotage
      Barbotage, 26.12.2016 20:04
    +1
    можна прогодувати тисячі сімей!
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    ruslan17c
      ruslan17c, 26.12.2016 20:06
    0
    Прочитав коменти і угараю...за ним напевно кличка "голодні діти" на все життя залишиться..
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