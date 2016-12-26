Селезнев будет получать в Карабюкспоре в 2 раза меньше, чем в Шахтере

© shakhtar.info

Новичок «Карабюкспора» Евгений Селезнев согласился на сокращение зарплаты в два раза, по сравнению с тем, что нападающий получал в «Шахтере».

По информации издания «Плюс Спорт», с ссылкой на посредника ФИФА, зарплата Селезнева в турецком клубе составит от 600 до 800 тысяч долларов в год, в то время, как «Шахтер» платил игроку 1,2-1,5 миллиона долларов в год.

Сегодня утром стало известно, что Селезнев стал игроком «Карабюкспора».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.