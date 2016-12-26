Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Мой контракт с Карпатами истекает летом»

© fckarpaty.com.ua. Густаво Бланко-Лещук

Нападающий Карпат Густаво Бланко-Лещук проводит отпуск в Аргентине и не забивает себе голову размышлениями о возможной смене клуба.



На родине лидер атак Карпат оказался в информационно вакууме, поэтому мимо него даже проходят слухи о своем возможном переходе в другой клуб, хотя украинские СМИ успели его сосватать даже в Динамо и Шахтер.



«О своем будущем вообще ничего не знаю, ко мне не доходили даже слухи. Наверное, у меня будет больше информации уже по возвращении в Украину», — заявил Бланко-Лещук.



«Сейчас я вообще не хочу думать о том, останусь я в Карпатах или нет. В отпуске, который я провожу в Аргентине, хочу очистить голову и не забивать ее такого рода размышлениями. Думать буду уже поле возвращения в расположение команды».



«Да, мой контракт с Карпатами истекает летом 2017 года», — подытожил Густаво.



На данный момент Бланко-Лещук занимает третье место в таблице снайперов украинского чемпионата. В его активе 7 забитых мячей в 17 матчах текущего сезона Премьер-лиги.

Источник — Sportarena

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