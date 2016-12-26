© ФК Шахтер Донецк

Полузащитник «Шахтера» Фред - лучший опорник текущего чемпионата.

Центральные полузащитники, при всех фланговых акцентах в современном футболе, играли, играют и будут играть ключевую роль в тактических построениях команд. Особенно такие, которые одинаково успешно справляются с оборонительными и атакующими функциями. Бразильский хавбек «Шахтера» Фред, безусловно, относится к таковым. На поле, как по мне, он умеет все - отбирает, обыгрывает, отдаёт и угрожает воротам.

Фред - самый полезный исполнитель текущего чемпионата Украины из представителей своего амплуа. Бразилец чаще всех встречается с мячом и наносит больше всего ударов по воротам. Достаточно у него и оборонительных действий, но некоторым из своих коллег он уступает в количестве отборов, перехватов и подборов во многом потому, что забирать мячи - это все-таки основная задача соперников «Шахтера»...

В десятке самых полезных опорников текущего сезона присутствуют фамилии ещё двух представителей «Шахтера». Обратите внимание на процент выигранных единоборств в исполнении Максима Малышева и на точность его передач. Понятно, что львиная доля его пасов - назад и поперёк. Но у горняков и без него хватает игроков, которые умеют обострять. А от Малышева, видимо, требуют одного - надёжности.

Вторую молодость в «Днепре» обрёл Сергей Кравченко, который лидирует по числу отборов и входит в другие пятерки по ключевым параметрам ТТД. В том числе и по количеству передач.

К открытиям чемпионата можно смело отнести другого Кравченко - Дмитрия (к слову когда-то полузащитник «Ворсклы» подавал в Полтаве мячи Сергею и мечтал играть так, как он). Возможно, ворсклянину где-то не хватает скорости, но этот недостаток он умело компенсирует пониманием игры, а потому и оказывается всегда в нужном месте и в нужное время.

Нельзя не отметить и стабильный уровень опорников «Зари», которые существенно добавили в уходящем году. В общем, у тренеров сборной Украины не должно быть проблем с выбором центральных полузащитников в опорную зону.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.