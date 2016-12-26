«Лобановский не просек. Но это был вынос тела»

© Gazeta.ua. Тарас Подолян. Вадим Евтушенко и Владимир Бессонов

«Динамо» в рамках мероприятий к 90-летию клуба решило вспомнить наиболее памятные матчи в собственной истории. 25 декабря, на территории НСК «Олимпийский», в одноименном ресторане состоялся просмотр финала Кубка кубков 1986 года, в котором киевляне под руководством Валерия Лобановского разгромили мадридский «Атлетико», 3:0. Участниками мероприятия стали ветераны «Динамо» -1986 Владимир Бессонов и Вадим Евтушенко.

«Динамо» - самый титулованный клуб страны. 90 лет – особенная дата. Но даже ее в нынешнее время праздновать с размахом было бы пиром во время чумы, - говорит вице-президент клуба Алексей Семененко. - Мы все думали, как лучше отметить это событие. И пришли к такой идее. Решили: кто узнает от друзей, в интернете, еще как-то, будет иметь возможность и желание, тот придет и отпразднует с нами».

На входе в ресторан раздают анкеты. В них просят указать 5 наиболее ярких матчей в истории «Динамо» и столько же самых знаменитых игроков. Кто заполняет, становится участником розыгрыша подарков и призов. По центру зала установлен большой экран, рядом – мини-сцена с четырьмя высокими стульями.

«У нас тогда была яркая команда. Мы настолько были сыграны, что понимали друг друга с полувзгляда, полуслова. И, видимо, поэтому забили столько голов. При этом ярких, а не корявых», - говорит перед началом трансляции Вадим Евтушенко.

Поединок состоялся 2 мая во французском городе Лион, почти через неделю после Чернобыльской катастрофы.

«Мы не имели достаточной информации, нам максимально ограничивали доступ к ней. Соответственно, не понимали всю серьезность ситуации. Перед отлетом во Францию находились все время в Москве, на базе местного «Динамо». И были ошарашены, когда прилетели туда, а нас смотрят круглыми, испуганными глазами, мол, у вас Чернобыль взорвался, а вы сюда приехали, облученные», - вспоминает Владимир Бессонов.

«Наш представитель во Франции сразу забрал все местные газеты, где во всех подробностях было написано об аварии. Но он был продуктом той системы и свято верил, что партия все разрулит», - добавляет телекомментатор Валентин Щербачев. Именно он вёл репортаж с Лиона для советского телевидения.

Начинается трансляция матча, без звука. Участники комментируют, вспоминая интересные события. Уже на 5-й минуте счет открывает Александр Заваров: добивает головой после удара Игоря Беланова.

«Мы с Александром земляки и кумовья, оба с Луганска. Когда он перебрался в «Динамо», приехал ко мне на Академгородок, тогда метро рядом не было, - рассказывает Алексей Семененко. - Я жил с семьей в квартире примерно 11 кв м, он – в центре. Но его это никак не смущало, тогда игроки были простыми и непривередливыми. Мы отлично посидели, а утром была тренировка. Вечером он уезжал от меня веселым на такси. На следующий день звоню, спрашиваю: «Ну, как, Васильевич не просек, не влетело? Отвечает: «Нет, порядок. Но для меня это был вынос тела».

«Динамо» тем временем постоянно прессингует «Атлетико», не дает передохнуть.

«Посмотрите, у них игроки почти не выходят из своих зон. А мы уже тогда играли в, по-сути, немецкий, голландский тотальный футбол. Всей командой атаковали и оборонялись. Посмотрите, как Кузнецов с Яковенко взаимодействуют», - отмечает Евтушенко.

«Что требовал Лобановский? Порядка в защите. И постоянно помогать атаке», - включается Бессонов.

После первого тайма подходит болельщик со стажем, дарит ветеранам раритетные экземпляры тогдашних газет с обзором поединка. Благодарит за блестящую игру.

Трансляция второго тайма проходит уже в записи с комментарием Валентина Щербачева. На 85-й минуте Блохин забивает после передачи Евтушенко, последний за 15 минут до этого заменил Беланова. А спустя три минуты уже сам Вадим Анатольевич устанавливает окончательный счет в матче. «Вот такие люди выходили тогда на замены», - раздается голос с одного из столиков. Все голы сопровождаются бурными овациями. Сами ветераны вспоминают, что за победу каждый игрок тогда получил по $ 400.

По окончании матча среди присутствующих в зале разыгрывают подарки – свеженапечатанный календарь «Динамо» и книги с клубной тематикой. В их числе – «Бесконечный матч» Валерия Лобановского.

Бессонов и Евтушенко раздают автографы и фотографируются с присутствующими.



Евгений САВЧУК

Источник — Газета по-украински

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.