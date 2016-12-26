Персональный болельщик украинского легионера «Шальке» Евгения Конопляники пообещал, что если футболист ответит на его сообщение в соцсетях, то он выйдет раздетым на 40-градусный мороз. Коноплянка ответил, а Жанибеку Бердалю пришлось сдержать слово:
Я ответил Жанибеку в комментариях, и он, как настоящий мужчина - слово cдержал, выйдя на улицу в 40 градусов мороза почти голым 😎. pic.twitter.com/oFQ08I4bbe— Yevhen Konoplyanka (@kono10official) December 24, 2016
Источник — Sport.ua
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