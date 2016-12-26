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Видео дня. Мужик сказал - мужик сделал!

Ради Коноплянки фанат вышел на 40-градусный мороз в одних трусах

  • 26.12.2016 15:29
  • 1678 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Видео дня. Мужик сказал - мужик сделал!

Персональный болельщик украинского легионера «Шальке» Евгения Конопляники пообещал, что если футболист ответит на его сообщение в соцсетях, то он выйдет раздетым на 40-градусный мороз. Коноплянка ответил, а Жанибеку Бердалю пришлось сдержать слово:
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Денис Полянський
      Денис Полянський, 26.12.2016 15:58
    0
    Я проста пахлопаю
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    Рома
    online
      Рома, 26.12.2016 16:07
    +4
    когда не х е р делать, занимаешься вот такой ерундой! лучше бы книжку почитал или собаку выгулял чтоли...
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    collier
      collier, 26.12.2016 16:10
    0
    Красава,но на сколько я знаю в Петропавловске(он от туда) температура макс. -20,может ошибаюсь.А так да, молодца!
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