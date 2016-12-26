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Миллер заявил, что Зенит может развиваться без Газпрома

Доходы «Зенита» могут позволить футбольному клубу существовать и без денег «Газпрома»

  • 26.12.2016 14:55
  • 1096 просмотров
  • 4 комментария
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Миллер заявил, что Зенит может развиваться без Газпрома

Доходы «Зенита» могут позволить российскому футбольному клубу развиваться и существовать и без «Газпрома». Об этом заявил глава транснациональной корпорации Алексей Миллер, слова которого распространяет пресс-служба санкт-петербургского клуба.

«Финансовая составляющая на сегодняшний день для «Зенита» такова по доходам, что клуб абсолютно спокойно может существовать и развиваться и без «Газпрома». Мы создали основу и базис для дальнейшего развития клуба. Это очень важно. Клуб в текущий период имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и, без сомнения, это хорошая основа для дальнейшего развития», — сказал Миллер.

«Зенит» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 очков.

«Газпром» является многолетним спонсором ФК «Зенит».

Источник — ФК Зенит

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Комментарии
    karaim2011
    karaim2011, 26.12.2016 14:57
    +8
    У Газпрома наступили тяжелые времена?)
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    stopor2016
      stopor2016, 26.12.2016 15:29
    +4
    Зенит и Гадпром спасёт токмо Дурецкий поток .
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    Дмитро Донской
      Дмитро Донской, 26.12.2016 16:31
    +2
    Приколисты! Денег нет, но вы держитесь! Прибыльный сенит, аж два раза...
    Ссылка
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 16:43
    -1
    просто убытки от покупок Халка с Витселем перекрывают прибыль Газпрема
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