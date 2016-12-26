Эдин ДЖЕКО: «Очень сложно играть без болельщиков»

Боснийский форвард футбольного клуба Рома Эдин Джеко дал интервью Sky Sport.

«Чего я до сих пор не могу понять в итальянском футболе? Возможно, всё. Здесь очень плотно обороняются, и я хочу в первую очередь разобраться с этим аспектом. Надеюсь, что и дальше буду действовать в том же духе. Наш тренер дает мне соответствующие указания, постоянно побуждает меня к тому, чтобы я выступал всё лучше. Мне периодически не хватает спортивной злости, но я родился именно таким. Мне нужно максимально сконцентрироваться на тех возможностях, которые предоставляются мне во время матча, и использовать их. Лично я всегда верил в то, что смогу проявить себя в составе Ромы.

Болельщики? Наша команда играет исключительно ради них, и когда мы видим пустые трибуны, а потом едем на Ювентус Стэдиум, который переполнен под завязку, то для нас это очень тяжело воспринимать. Ювентус очень силен, но в чемпионате ещё всё возможно. Еще ничего не решено.

Что я хочу в 2017 году? Хочу, чтобы все войны закончились».

Автор — Антон Светличный, Sport.ua

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