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Шахтер не может договориться с Тайсоном о продлении контракта

Бразильский хавбек донецкого клуба хочет покинуть Украину

  • 26.12.2016 14:06
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  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер, Тайсон
© ФК Шахтер, Тайсон
Руководство донецкого «Шахтера» пока не может договориться о продлении контракта со своим полузащитником, Тайсоном. Напомним, что соглашение 28-летнего футболиста с «горняками» рассчитано до конца 2017-го года.
 
Агент футболиста Диего Дорнеллес сообщил, что «Шахтер» «неверно оценивает значимость и ценность Тайсона», который недавно заявил о своем намерении вернуться в «Интернасьональ». Кроме того, в услугах Тайсона заинтересован турецкий «Фенербахче», однако этот вариант экс-игрок «Металлиста» даже не рассматривает.
 
- Тайсону не интересен вариант с турецкими клубами, поэтому в Турции его не будет, - заявил агент футболиста.
 

Источник — Sportarena

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