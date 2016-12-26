Шахтер не может договориться с Тайсоном о продлении контракта

© ФК Шахтер, Тайсон

Руководство донецкого «Шахтера» пока не может договориться о продлении контракта со своим полузащитником, Тайсоном. Напомним, что соглашение 28-летнего футболиста с «горняками» рассчитано до конца 2017-го года.

Агент футболиста Диего Дорнеллес сообщил, что «Шахтер» «неверно оценивает значимость и ценность Тайсона», который недавно заявил о своем намерении вернуться в «Интернасьональ» . Кроме того, в услугах Тайсона заинтересован турецкий «Фенербахче», однако этот вариант экс-игрок «Металлиста» даже не рассматривает.

- Тайсону не интересен вариант с турецкими клубами, поэтому в Турции его не будет, - заявил агент футболиста.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.