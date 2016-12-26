РОНАЛДИНЬО: «В Барселоне восхищаются Коутиньо»

Легенда «Барселоны» прокомментировал резонансное выступление игрока «Ливерпуля» в этом сезоне.
— Я надеюсь, когда он вернется после травмы, то продолжит демонстрировать ту форму, которую показывает весь этот сезон в «Ливерпуле».
Он был одним из самых заметных игроков в Европе в этом сезоне – и я знаю, что им восхищаются в «Барселоне».
Несмотря на все спекуляции в прессе, другая легенда «Барсы», Хави, считает, что он должен игнорировать все слухи:
— Когда ты играешь на таком уровне, как он, всегда будут разговоры, но сейчас он должен все это игнорировать и оставаться сфокусированным, потому что я считаю, у «Ливерпуля» в этом сезоне есть реальный шанс.
Источник — ТК Футбол
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