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Президент Бешикташа летит в Киев за Ракицким

Защитник донецкого «Шахтера» интересен турецкому гранду

  • 26.12.2016 13:24
  • 5694 просмотров
  • 37 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий является приоритетной целью трансферной политики турецкого «Бешикташа». Местная пресса пишет о том, что в ближайшее время в Киев для переговоров прилетит президент «орлов» Фикрет Орман, который попытается убедить как самого игрока, так и руководство «горняков» в необходимости трансфера.
 
Сообщается также, что «Бешикташ» готов заплатить за Ракицкого 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел в составе команды Паулу Фонсеки 19 матчей и отдал 3 результативные передачи.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ding01
      ding01, 26.12.2016 15:39
    +2
    вполне похоже что ярик уйдет, так как подозрительно он не уехал на отдых как все остальные..
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    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 26.12.2016 15:51
    +3
    Скажи Ярик,Меня и дома не плохо кормят
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    korrdon
      korrdon, 26.12.2016 15:59
    0
    Это даже не смешно. Переходить из ШД в Турцию, надо быть совсем того. Тем более за такие деньги. С другой стороны у ШД отличный менеджмент и дешево его точно не продадут
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    WawanO
      WawanO, 26.12.2016 16:07
    +5
    h3adWay, 26.12.2016 13:49
    stopor2016, 26.12.2016 13:35
    Не-е-е , Ярик Ахметова любит .
    Ты так это пишешь, словно это что-то плохое. Вполне нормально, когда игрок любит как президента так и сам клуб. Это ведь тебе не дыр намо, откуда все хотят убежать а сырок не отпускает :D. Если Ярик захочет, его отпустят. Да и уж явно меньше ему там платить не будут
    По перше, не "дир намо" а динамо. По друге, хто з яких клубів тікає, а потім судиться... Давай не будем.
    Рак футб класний. На теперішній час в Україні є 2 захисника найвищого класу. Рак і Бутко. І такі футболісти вже точно не мають грати в Турції.
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    WawanO
      WawanO, 26.12.2016 16:08
    0
    Скільки б їм не платили.
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    WADO-1976
      WADO-1976, 26.12.2016 16:16
    +2
    За 8 млн Шахтер продал Луиса Адриано ,у которого оставалось пол года по контракту ! Президент Бешикташа наивен ,если хочет за такие же деньги купить Ярика !
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    mtitan72
      mtitan72, 26.12.2016 16:19
    +2
    ukrop59, 26.12.2016 14:37
    УУУУ, уважуха какая сепаратисту!!! Сам президент летит за ним! Да забирайте это гавно и сыруна в предачу. У сборной Украины найдутся более патриотичные защитники. А кроты ,лично меня ,мало интересуют
    ---Если тебя мало интересует,то почему сюда ВЫЛЕЗ?
    ----А если он и переедет в Турцию,то что ему дорога в сборную закрыта?
    ---А если сам призидент летит за ним,что в этом плохого?Значит игрок ценный.Вон суркис за Мбокани дважды самолет личный
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    mtitan72
      mtitan72, 26.12.2016 16:20
    +2
    ukrop59, 26.12.2016 14:37
    УУУУ, уважуха какая сепаратисту!!! Сам президент летит за ним! Да забирайте это гавно и сыруна в предачу. У сборной Украины найдутся более патриотичные защитники. А кроты ,лично меня ,мало интересуют
    ---Если тебя мало интересует,то почему сюда ВЫЛЕЗ?
    ----А если он и переедет в Турцию,то что ему дорога в сборную закрыта?
    ---А если сам президент летит за ним,что в этом плохого?Значит игрок ценный.Вон Суркис за Мбокани дважды самолет личный посылал.
    Ссылка
    h3adWay
      h3adWay, 26.12.2016 16:30
    0
    WawanO, 26.12.2016 16:07
    h3adWay, 26.12.2016 13:49
    stopor2016, 26.12.2016 13:35 Не-е-е , Ярик Ахметова любит . Ты так это пишешь, словно это что-то плохое. Вполне нормально, когда игрок любит как президента так и сам клуб. Это ведь тебе не дыр намо, откуда все хотят убежать а сырок не отпускает :D. Если Ярик захочет, его отпустят. Да и уж явно меньше ему там платить не будут
    По перше, не "дир намо" а динамо. По друге, хто з яких клубів тікає, а потім судиться... Давай не будем.Рак футб класний. На теперішній час в Україні є 2 захисника найвищого класу. Рак і Бутко. І такі футболісти вже точно не мають грати в Турції.
    ты бы лучше почитал ващука, послушал милевского, леоненко и других футболистов которые играли. еще можешь почитать тех, кто сейчас играет, или каким то чудом получилось убежать. сколько хотело уйти, но не отпускали. а они боялись. почитай, почитай. Кучер, хач одного уровня. будко слабоват. он просто лучше федецкого) есть куда расти еще.а вот Ярик хорош. отличній пас, удар. и в защите он молодец. его ставили и опорником, и каши он тогда не портил. стоит он явно дороже. да и клуб/лига турецкая слабовата
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 16:37
    -2
    достойный переход-в гранд турецкого футбола
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    Vyacheslav Krusser
    online
      Vyacheslav Krusser, 26.12.2016 16:48
    -2
    Cortazar, 26.12.2016 14:33
    На каналах футбол/шахтер этого гопаря называют одним из лучших центрбеков Европы с лучшим первым пасом! Как-то великий менеджмент дал маху, не запросил за клоуна полтинник, и не вел переговоры с Барселоной...
    а кто лучший главный автогольщик страны?
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 26.12.2016 16:58
    +1
    ахахаахха Ракицкий лучше Хачериди, в глосину просто
    Кротошкольники вкрай подурели на карантине, то у их Дашка лучше Лужного, то Ракицкий больше 20 лямов стоит и скоро скажут что Ферейра круче Шевы в разы
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 26.12.2016 17:02
    +2
    WADO-1976, 26.12.2016 16:16
    За 8 млн Шахтер продал Луиса Адриано ,у которого оставалось пол года по контракту ! Президент Бешикташа наивен ,если хочет за такие же деньги купить Ярика !

    это гениальнейший ход, за который я искренне снимаю шляпу...
    впарить такое жесткое полено как Адриано, за 8 лямов, это даже если у не го бы 10 лет контракта было , дорогого стоит
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    Cortazar
      Cortazar, 26.12.2016 17:07
    +1
    Vyacheslav Krusser, 26.12.2016 16:48
    Cortazar, 26.12.2016 14:33
    На каналах футбол/шахтер этого гопаря называют одним из лучших центрбеков Европы с лучшим первым пасом! Как-то великий менеджмент дал маху, не запросил за клоуна полтинник, и не вел переговоры с Барселоной...
    а кто лучший главный автогольщик страны?

    Тот, кто и лучший персональщик...Слабо себе представляю мешка Ракицкого против Ибрагимовича - это хет-трик?! Его главная проблема - он не научился оборонятся, а с такой проблемой ему красная цена - пятерик в базарный день!
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 26.12.2016 17:07
    0
    jekavayp, 26.12.2016 16:58
    ахахаахха Ракицкий лучше Хачериди, в глосину просто
    Кротошкольники вкрай подурели на карантине, то у их Дашка лучше Лужного, то Ракицкий больше 20 лямов стоит и скоро скажут что Ферейра круче Шевы в разы
    На Трансфермаркете Ракицкий на 1,5 млн евро дороже. Смееешься с того, что многие солидарны с авторитетным ресурсом? Ну-ну. Остальная чушь без комментариев
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 26.12.2016 17:08
    0
    jekavayp, 26.12.2016 16:58
    ахахаахха Ракицкий лучше Хачериди, в глосину просто
    Кротошкольники вкрай подурели на карантине, то у их Дашка лучше Лужного, то Ракицкий больше 20 лямов стоит и скоро скажут что Ферейра круче Шевы в разы
    Вася Кобин круче всех перечисленных вместе взятых ! Но, тут спор не о том, кто круче, дороже, сильнее и т.д... Вопрос: перейдет сРак в Турцию или нет и за сколько... 8 млн ИМХО маловато, и не потому, что сРак основной защитник одного мегаклуба, а потому, что он сборник не самой последней европейской страны (пускай и не всегда желает за нее играть...) Я думаю, что до лета никто никуда не уйдет... Разве что - нытик-Тайсон... Да и сособо никто не придет, разве что - свободные агенты или дешевый украинский молодняк...
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    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 26.12.2016 17:09
    0
    Ракицкий круче Хачика!!!!Рак может и пас выдать и штрафные бьёт,а что мжет Хач????-только автоголы штамповать и оправдываться потом типа "оно само как-то нечаянно залетело,я тут нипричём???"
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