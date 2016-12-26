Президент Бешикташа летит в Киев за Ракицким

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий является приоритетной целью трансферной политики турецкого «Бешикташа». Местная пресса пишет о том, что в ближайшее время в Киев для переговоров прилетит президент «орлов» Фикрет Орман, который попытается убедить как самого игрока, так и руководство «горняков» в необходимости трансфера.
Сообщается также, что «Бешикташ» готов заплатить за Ракицкого 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел в составе команды Паулу Фонсеки 19 матчей и отдал 3 результативные передачи.
Источник — Sport.ua
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Не-е-е , Ярик Ахметова любит .
Ты так это пишешь, словно это что-то плохое. Вполне нормально, когда игрок любит как президента так и сам клуб. Это ведь тебе не дыр намо, откуда все хотят убежать а сырок не отпускает :D. Если Ярик захочет, его отпустят. Да и уж явно меньше ему там платить не будут
Рак футб класний. На теперішній час в Україні є 2 захисника найвищого класу. Рак і Бутко. І такі футболісти вже точно не мають грати в Турції.
----А если он и переедет в Турцию,то что ему дорога в сборную закрыта?
---А если сам призидент летит за ним,что в этом плохого?Значит игрок ценный.Вон суркис за Мбокани дважды самолет личный
----А если он и переедет в Турцию,то что ему дорога в сборную закрыта?
---А если сам президент летит за ним,что в этом плохого?Значит игрок ценный.Вон Суркис за Мбокани дважды самолет личный посылал.
stopor2016, 26.12.2016 13:35 Не-е-е , Ярик Ахметова любит . Ты так это пишешь, словно это что-то плохое. Вполне нормально, когда игрок любит как президента так и сам клуб. Это ведь тебе не дыр намо, откуда все хотят убежать а сырок не отпускает :D. Если Ярик захочет, его отпустят. Да и уж явно меньше ему там платить не будут
По перше, не "дир намо" а динамо. По друге, хто з яких клубів тікає, а потім судиться... Давай не будем.Рак футб класний. На теперішній час в Україні є 2 захисника найвищого класу. Рак і Бутко. І такі футболісти вже точно не мають грати в Турції.
Кротошкольники вкрай подурели на карантине, то у их Дашка лучше Лужного, то Ракицкий больше 20 лямов стоит и скоро скажут что Ферейра круче Шевы в разы
это гениальнейший ход, за который я искренне снимаю шляпу...
впарить такое жесткое полено как Адриано, за 8 лямов, это даже если у не го бы 10 лет контракта было , дорогого стоит
На каналах футбол/шахтер этого гопаря называют одним из лучших центрбеков Европы с лучшим первым пасом! Как-то великий менеджмент дал маху, не запросил за клоуна полтинник, и не вел переговоры с Барселоной...
а кто лучший главный автогольщик страны?
Тот, кто и лучший персональщик...Слабо себе представляю мешка Ракицкого против Ибрагимовича - это хет-трик?! Его главная проблема - он не научился оборонятся, а с такой проблемой ему красная цена - пятерик в базарный день!
Кротошкольники вкрай подурели на карантине, то у их Дашка лучше Лужного, то Ракицкий больше 20 лямов стоит и скоро скажут что Ферейра круче Шевы в разы
Кротошкольники вкрай подурели на карантине, то у их Дашка лучше Лужного, то Ракицкий больше 20 лямов стоит и скоро скажут что Ферейра круче Шевы в разы
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