Президент Бешикташа летит в Киев за Ракицким

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Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий является приоритетной целью трансферной политики турецкого «Бешикташа». Местная пресса пишет о том, что в ближайшее время в Киев для переговоров прилетит президент «орлов» Фикрет Орман, который попытается убедить как самого игрока, так и руководство «горняков» в необходимости трансфера.

Сообщается также, что «Бешикташ» готов заплатить за Ракицкого 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел в составе команды Паулу Фонсеки 19 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Источник — Sport.ua

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