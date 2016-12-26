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Молодежь УПЛ не стесняется с обводками и отборами

Аналитический и статистический обзор после 18-ти туров чемпионата Украины

  • 26.12.2016 13:05
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Молодежь УПЛ не стесняется с обводками и отборами

Лучший показатель первой части сезона-2016/2017 в УПЛ по количеству отборов мяча показал 19-летний правый защитник Волыни Юрий Романюк — 107. Успешными, правда, по данным аналитической компании InStat Football, получились лишь 62% из них — 66. Но это — намного выше среднего показателя Волыни в нынешнем чемпионате — 53% (в среднем — 46 отборов за игру, 24 из них — удачные).

А вот попавшие в топ-20 рейтинга УПЛ по количеству отборов мяча одноклубники Романюка — 21-летний левый защитник Владислав Шаповал и 19-летний опорный полузащитник Александр Чепелюк — как раз имеют показатели, которые практически не отличаются от средних по Волыни: Шаповал — 53% (39 удачных из 73), Чепелюк — 54% (37 удачных из 69). Шаповал — 13-й в списке, Чепелюк — 15-й.

Вошел в топ-20 этого рейтинга и 19-летний левый защитник Карпат Василий Кравец, который занял в нем 17-е место — 68 отборов, 47 удачных с показателем эффективности 69%. Процент удачных отборов — намного выше, чем в среднем по Карпатам (55%). Да и среди футболистов, вошедших в топ-20 по количеству отборов, у Кравца — 3-е место по эффективности после Игоря Пердуты из Ворсклы (78%) и Николая Ищенко из Стали (70%). У Романюка, к слову, 4-е место по эффективности в топ-20.

Что интересно, оба 19-летних футболиста еще и входят в топ-20 по количеству совершенных обводок. Кравец — на 16-м месте (65), Романюк — на 18-м (62). Оба имеют примерно равные показатели эффективности: Кравец — 68% (44 удачных), Романюк — 66% (41).

Из тех, кто входит в топ-20, выше процент удачных обводок, чем Кравец, имеет только Фред из Шахтера — 75%. Столько же, как у Кравца, имеет Бернард из того же Шахтера и Олег Данченко из Черноморца. А Романюк еще уступает Марлосу (Шахтер) и Александру Караваеву (Заря) — у обоих по 67%, а те же 66% имеет еще один горняк Исмаили. Довольно показательная статистика.

Примечательно, что 19-летний вингер Волыни Артем Дудик по количеству обводок располагается выше Кравца и Романюка — на 11-м месте (73), но по эффективности он худший в топ-20 — всего 40% обводок оказались удачными (29). Это хуже, чем средние показатели Волыни — 52%. У Карпат средний показатель — 58%, у Шахтера — 68%. Другими словами, Кравец и Романюк по качеству обводок — на уровне лидера чемпионата Украины.

Сразу четыре молодых футболиста попали в топ-20 по количеству заработанных на себе фолов. На 11-м месте — 21-летний нападающий Роман Яремчук из Александрии (34), на 12-м — 19-летний атакующий полузащитник Юрий Вакулко из Днепра (33), а среди игроков, которые делят 16—20-е места, оказались 21-летний вингер Черноморца Владислав Кабаев и все тот же Романюк (по 30).

Правый защитник Волыни, к слову, попал еще и в топ-20 по количеству перехватов мяча — 111 (из них 25 — на чужой половине поля). Он занял 17-е место. Выше из молодых футболистов оказался только 20-летний центральный защитник Карпат Иван Лобай (127, из них на чужой половине поля — 9).

Источник — Золотой талант Украины

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