Василий ЯЦУРАК: «Тепловику нужен нападающий и крайние хавы»

Отнюдь не в актив занесет себе начало первого круга чемпионата U-19 (первая лига) Тепловик-ДЮСШ-2. Лишь в матче 5-го тура прикарпатцы добыли свою первую победу, до этого трижды проиграв, и один раз сыграв вничью. Зато в двух финишных турах прикарпатцы своих соперников просто сметали: Подолье — 6:1 и Опир — 5:1.

Эти разгромы позволили франковцам занять итоговое 4-е место и стать вместе с лидером — Львовом самой результативной командой 2-й группы — по 17 забитых мячей. А в их наставника Василия Яцурака вселили оптимизм, которым он и поделился с проектом Золотой Талант, отвечая на вопросы нашей традиционной анкеты.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? За счет чего команда может прибавить весной?

— На 75 процентов доволен и игрой, и результатом. Хотя итог мог быть и лучше: первые матчи не по игре проиграли. От Львова потерпели такое незаслуженное поражение (0:1), обидна и ничья с Горняком (1:1). Могло быть лучше, поэтому немного обидно.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Хорошие поединки с тем же Львовом, неплохо сыграли. Подолье победили со счетом 6:1, сыграли мощно, как и на выезде с Опором — 5:1. Это три хороших матча. А самый худший в Черновцах был (0:1) и в Мукачево (3:4).

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на профессиональном уровне?

— Выделялись Ярослав Вацеба, стабильно отыграл, Юрий Шпырка, Виталий Пархуць тоже ровно, неплохо отыграли.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Со многими, потому что в начале у нас мало времени было, и старт чемпионата показало, что хоть за нас и 25 человек заявлено, но половина не тянет на этот уровень. Со многими нужно прощаться.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— Может, в некоторых играх случалось, что погода вносила коррективы. И судейство могло быть лучше, это мое мнение. А поля нормальные, на хорошем уровне проводится чемпионат.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— Сейчас отпуск, планируем 20 января собираться. Тогда с руководством и обсудим, где будут сборы. Нужно смотреть, какая финансовая сторона будет, тогда и начнем планировать. Усиление на второй круг необходимо, нападающий нужен и крайние хавы. Хотелось бы усилиться, потому что уровень некоторых футболистов не соответствует нашему уровню, нужно усиливать линии.

Источник — Золотой талант Украины

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