Пепе ждут в Китае

Центрбека «Реала» Пепе зовут в Китай. Контракт игрока с королевским клубом заканчивается летом, а переговоры футболиста со «сливочными» по новому соглашению зашли в тупик. Соответственно, португалец может заняться поисками других вариантов продолжения карьеры.

В качестве опций Пепе может рассмотреть Китай. Футболистом интересуются сразу несколько китайских клубов, и один из них даже готов удвоить зарплату игрока.

Источник — ТК Футбол

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