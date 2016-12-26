Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Пепе ждут в Китае

Защитник мадридского «Реала» может перебраться в Поднебесную

  • 26.12.2016 12:39
  • 443 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Пепе ждут в Китае
Центрбека «Реала» Пепе зовут в Китай. Контракт игрока с королевским клубом заканчивается летом, а переговоры футболиста со «сливочными» по новому соглашению зашли в тупик. Соответственно, португалец может заняться поисками других вариантов продолжения карьеры.
 
В качестве опций Пепе может рассмотреть Китай. Футболистом интересуются сразу несколько китайских клубов, и один из них даже готов удвоить зарплату игрока.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.