Boxing Day: В ожидании клубного рекорда Челси и реабилитация Арсенала

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По победному пути

До завершения первого круга «Челси» осталось провести два домашних поединка с «Борнмутом» и «Сток Сити». Соперники хоть и крепкие, но особых проблем у лондонской команды быть не должно, учитывая отменную форму «синих». В последних трех поединках «Челси» выиграл с одинаковым счетом 1:0. Но это не значит, что команда Антонио Конте сбавила обороты и буквально вырывает победы. Просто «аристократы» играют с запасом (пока это проходит) и в случае необходимости готовы прибавить.

Единственным минусом для «Челси» будет отсутствие в предстоящей встрече с «Борнмутом» лучшего бомбардира Диего Косты и ключевого опорника Н’Голо Канте. Оба игрока не сыграют из-за перебора желтых карточек. Впрочем, свой шанс получит Миши Батшуайи, а Сеск Фабрегас вновь получит возможность выйти в основе, доказав, что является важным исполнителем для Антонио Конте. А потому эти потери существенно не должны сказаться на игре лондонцев.

Команда Эдди Хау после невероятной победы в домашнем матче с «Ливерпулем» уступила в двух из трех последующих поединков и не особо сейчас впечатляет. Если же говорить о «Борнмуте», то все-таки это больше домашняя команда, нежели выездная. Нет, и в гостях «вишни» выглядят боеспособно, но не настолько сильно, как в родных стенах. В конце концов, громкие успехи в этом сезоне «Борнмут» одержал именно на «Дин Корте».

Интересные факты:

- В случае победы «Челси» установит клубный рекорд из 12 побед подряд в АПЛ. Абсолютный рекорд принадлежит «Арсеналу» - 14 побед кряду в 2002 году.

- «Борнмут» не проигрывал в последних шести матчах на следующий день после Рождества, пропустив лишь один гол.

- «Челси» возглавляет турнирную таблицу на Рождество уже в пятый раз. В предыдущих четырех случаях лондонская команда становилась чемпионом (2004-05, 2005-06, 2009-10 и 2014-15).

- «Вишни» выиграли лишь один из последних 10 выездных поединков.

«Челси» - «Борнмут»

26 декабря, 17:00. Лондон, «Стэмфорд Бридж»

Арбитр: Майк Джонс

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.37 Х - 5.3 П2 - 9

Ориентировочные составы:

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Фабрегас, Алонсо – Виллиан, Азар, Батшуайи

«Борнмут»: Боруц – А. Смит, С. Кук, Фрэнсис, Дэниелс – Артер, Уилшир – Айб, Кинг, Пью – Афобе

Не сыграют: Терри (травма), Коста, Канте (оба дисквалифицированы) – Л. Кук, Серман (оба травмированы), Аке (по условиям аренды)

Когда раненный зверь вдвойне опасен

После поражения от «Ман Сити» команда Тони Пьюлиса набрала солидный ход, не проигрывая на протяжении 4-х матчей, но затем последовали поражения от «Челси», а через тур – от МЮ. Но при этом не скажешь, что «Вест Бромвич» стал хуже играть, просто команда проиграла грандам, как и до этого уступив в течение сезона «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

Только в поединке с «Тоттенхэмом» «дроздам» удалось добыть очки. Лучше всего говорит за ВБА турнирная таблица. Высокое 8-е место свидетельствует о хорошем состоянии подопечных Тони Пьюлиса в этом сезоне. Насколько их хватит, это уже другой вопрос.

Можно сказать, не повезло «Вест Бромвичу», что в грядущем матче «дрозды» сыграют на «Эмирейтс» с «Арсеналом». Команда Арсена Венгера после двух кряду поражений от «Эвертона» и «Ман Сити» очень зла на себя и жаждет победить, реабилитировавшись бы в глазах своих болельщиков. А допустить еще одну потерю очков «канониры» больше не могут себе позволить, поскольку уже и так отпустили «Челси» на расстояние в 9 очков. Но до второго места всего три очка дефицита, так что еще ничего не потеряно для лондонцев.

Интересные факты:

- «Арсенал» проиграл «Вест Бромвичу» лишь в одном из последних 11 матчей. Единственное поражение состоялось в прошлом сезоне, когда «канониры» уступили на «Хоторнс» 2:1.

- ВБА обыгрывал «Арсенал» только три раза в 20 встречах Премьер-лиги между клубами.

- Команда Арсена Венгера не проигрывала в трех матчей подряд с января 2012 года.

- Мэтт Филлипс поучаствовал в 7 мячах своей команды (3 гола и 4 ассиста) в последних 7 поединках чемпионата.

«Арсенал» - «Вест Бромвич»

26 декабря, 17:00. Лондон, «Эмирейтс»

Арбитр: Нил Суорбрик

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.35 Х - 5.46 П2 - 9.5

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Чех – Бельерин, Паулиста, Косельни, Монреаль – Коклен, Эль-Ненни – Уолкотт, Езил, Ивоби – Санчес

«Вест Бромвич»: Фостер – Доусон, Маколи, Ольссон, Ньом – Флетчер, Якоб – Брант, Шадли, Филлипс – Рондон

Не сыграют: Акпом, Мустафи, Дебюши, Касорла, Окслейд-Чемберлен, Саного (все травмированы) – Майхилл (травма)

Прервет ли «Тоттенхэм» 3-месячную выездную серию без побед?

Самый интригующий и в то же время центральный поединок тура состоится на «Сент-Мэрис», где в гости к «Саутгемптону» пожалует «Тоттенхэм». Обе команды хоть и соседи в турнирной таблице, но преследуют совершенно разные цели, как и борются за разные позиции. Если для команды Клода Пюэля нынешнее 7-е место за счастье, учитывая жесточайшую конкуренцию в текущем сезоне в верхней части таблицы, то для подопечных Маурисио Почеттино сегодняшняя 5-я позиция это вовсе не предел. По своему потенциалу «шпоры» как минимум должны бороться за место в Лиге чемпионов.

Последние результаты «Тоттенхэма» говорят о том, что лондонская команда сейчас пребывает не в лучшей своей форме. Уверенным победам над аутсайдерами особого внимания не стоит уделять, а вот выездные поражения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заставляют задуматься.

Собственно говоря, пару слов о выездных матчах команды Маурисио Почеттино. «Шпоры» не побеждают в гостевых поединках АПЛ с сентября. Сумеют ли лондонцы прервать столь затянувшуюся безвыигрышную выездную серию в предстоящей встрече с «Саутгемптоном», большой вопрос.

«Святые» ведь тоже не лыком шиты и вполне солидно выглядят. В этом сезоне команда Клода Пюэля уже отбирала очки у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», что в лишний раз говорит о силе «Саутгемптона» и о том, насколько это крепкая команда. Особенно дома «Саутгемптон» сильно выступает, где в 8 матчах проиграл всего однажды («Челси»), а выиграл четырежды.

Интересные факты:

- Победа «Саутгемптона» над «Тоттенхэмом» 2:1 в мае этого года прервала 7-матчевую беспроигрышную серию лондонцев в противостояниях со «святыми».

- Только «Челси» (43) позволил своим оппонентам нанести наименьшее количество ударов в створ своих ворот, чем Саутгемптон (45) в этом сезоне.

- «Шпоры» не выигрывают в пяти последних выездных поединках, проиграв в двух последних.

- Кайл Уокер поучаствовал в четырех мячах (4 ассиста) в этом сезоне в составе «Тоттенхэма»; больше, чем любой другой защитник АПЛ.

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»

28 декабря, 21:45. Саутгемптон, «Сент-Мэрис»

Арбитр: Майк Дин

Ориентировочные составы:

«Саутгемптон»: Форстер – Соареш, Фонте, ван Дейк, Бертранд – Класи, Ромеу, С. Дэвис – Редмонд, Буфаль, Родригес

«Тоттенхэм»: Льорис – Уокер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз – Ваньяма, Уинкс – Эриксен, Дембеле, Алли – Кейн

Не сыграют: Таргетт, Пье, Остин, Хескет (все травмированы)

Все матчи 18-го тура:

Источник — Sport.ua

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