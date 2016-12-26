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Зенит претендует на хавбека Аякса

Мирча Луческу ищет усиления в Нидерландах

  • 26.12.2016 12:31
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  • 1 комментария
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Зенит претендует на хавбека Аякса
Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель может стать игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно. За 25-летнего игрока сборной Сербии российский клуб готов предложить порядка 6 миллионов евро. Также в футболисте заинтересованы «Гамбург» и «Саутгемптон», но отмечается, что именно «Зенит» является лидером в гонке за Гуделя.
 
Трансфер состоится, если клуб из Санкт-Петербурга покинет бельгиец Аксель Витсель, которого надеется приобрести «Ювентус». В текущем сезоне чемпионата Голландии Гудель провел 6 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. За «Аякс» он выступает с 2015 года.
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 16:45
    0
    так как Газпрем отстраняется от команды то дорогих покупок у Питера больше не будет
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