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Джакомо БОНАВЕНТУРА: «Монтелле удалось изменить атмосферу в Милане»

Полузащитник «Милана» — о целях команды на вторую часть сезона

  • 26.12.2016 12:06
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Джакомо БОНАВЕНТУРА: «Монтелле удалось изменить атмосферу в Милане»
Хавбек Милана Джакомо Бонавентура ответил на вопросы журналистов в интервью Premium Sport.
 
«В этом году наша команда выступает значительно более уверенно. Я бы не сказал, что был какой-то конкретный определяющий момент, но всё равно можно сказать, что наш коллектив является конкурентоспособным. Впереди еще длинный сезон, в последние годы Милан выступал не лучшим образом, но не всегда тот, кто отлично стартовал, в итоге хорошо заканчивает чемпионат. Так что мы должны продолжать работать с тем же менталитетом и стараться продолжать расти как индивидуально, так и на командном уровне.
 
В чем отличие нынешнего Милана от Милана прошлых двух сезонов? В последних матчах мы добивались результатов, при этом демонстрируя и хорошую игру. Это помогло команде обрести стабильность. Тренер привил нам свою тактику и никогда её не менял. Монтелла старался заставить расти максимальное количество игроков, и я думаю, что у нас команда состоит из молодых и смиренных ребят, людей, у которых есть желание работать и улучшаться. Все эти факторы помогли Милану начать добиваться положительных результатов.
 
Монтелла? Ему удалось получить хорошие результаты, и это также сменило атмосферу вокруг команды. Меня больше всего поразило его спокойствие. У него имеются четкие игровые идеи, над которыми он работал с первого же дня. Мы поняли, что он хочет, и нам удалось реализовать на деле эти концепции. Монтелла и команде привил спокойствие, это помогло нам выступать лучше.
 
Чего не хватает команде, чтобы сделать качественный скачок? Я думаю, что у нас очень молодой коллектив, и нам не хватает опыта и хитрости, чтобы выступать еще лучше. Думаю, если наш состав пополнится несколькими качественными игроками, то это помогло бы нам сделать качественный скачок.
 
Доннарумма и Локателли? Это разные игроки. Джиджо удивил меня в прошлом году, ведь в его возрасте было непросто заменить Диего Лопеса и стать основным игроком. Но теперь он продолжает свой путь и может только расти. Локателли же только начал выступать, он играет хорошо и помогает команде, несмотря на малое количество матчей Серии А, которое есть у него за плечами.
 
Сусо? Я всегда ему говорю, что он похож на Давида Силву из Манчестер Сити. В последних матчах он стал демонстрировать то, что ему удавалось в прошлом году на тренировках, но на тот момент во время игры у него это не выходило. Теперь он играет отлично, и я надеюсь, что Сусо будет продолжать в том же духе.
 
Лападула? У него большой характер, и он очень голоден до успехов. Это положительная характеристика, которая также важна и для всей нашей команды».

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