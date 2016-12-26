Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «В Динамо сказали, что на меня не рассчитывают»

© ФК Заря. Андрей Тотовицкий

Полузащитник «Кортрейка» Андрей Тотовицкий рассказал о том, как после выступлений в 2009-2010 годах за юношеские команды «Динамо» он оказался в «Шахтере».

— Родом вы из Ровенской области. Расскажите, что за место такое Кричильск?

— Обычная деревня с населением в две тысячи человек. Это самое развитое село в районе. Футбольная команда Кричильска всегда побеждает в районе, играет на область. Пускай и локальный успех, но это престижно для них.

— В Ровенской области много янтаря. Родители не в этой сфере заняты?

— Это же незаконно! У меня мама на почте работает, а папа занимается по хозяйству. Какая работа может быть в селе? Либо в магазине, либо в школе. Разве в нашей стране людям есть где работать?!

— Была вероятность, что вы не станете футболистом?

— Вряд ли. У меня с самого детства неплохо получалось. Спасибо родителям, что отправили меня в 13 лет в Киев к дяде, который договорился насчет просмотра в РВУФК. Так я и ухватился за свой единственный шанс в жизни.

— Вы занимались в «Динамо», но затем перешли в «Шахтер». В Киеве посчитали бесперспективным?

— Да. Сказали, что не рассчитывают на меня. Четыре года я занимался в РВУФК, после чего тренер РУФК Неверов Павел Александрович перешел на работу в «Динамо» и пригласил меня. Но уже с самого начала у ребят, которые перешли из интерната, возникли сложности. Некоторые родители детей, которые уже занимались в «Динамо», были настроены против тех, кого берут из РВУФК. Неприятная атмосфера царила.

— Условия в «Шахтере» лучше?

— Да, есть такое. Хотя те же тренеры в «Динамо» Неверов и Еськин — большие профессионалы, и условия тоже хорошие. Просто обстоятельства сложились так, что я оказался не нужен. В Донецке я очень скоро начал выступать за команду «Шахтер-3» во Второй лиге. Два года хорошо закалили меня, я попал в дубль, после чего перешел в аренду в «Ильичевец», — сказал Тотовицкий в интервью журналу «Футбол».

23-летний уроженец Ровенской области в текущем сезоне провел за «Кортрейк» в общей сложности 13 матчей и забил три мяча.

Источник — MatchDay

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