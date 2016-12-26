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Киевское Динамо приглашает хавбека Бенфики

Гиллермо Селис может подписать контракт с командой Сергея Реброва

  • 26.12.2016 11:34
  • 2823 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Бенфика
© ФК Бенфика
Полузащитник «Бенфики» и сборной Колумбии Гиллермо Селис стал трансферной целью киевского «Динамо» и в ближайшее время может подписать контракт с командой Сергея Реброва.
 
В услугах 23-летнего опорного полузащитника заинтересованы также «Бешикташ» и «Брюгге», а трансферная стоимость колумбийца оценивается в 2 миллиона евро.
 
В нынешнем сезоне Селис провел лишь 5 матчей в составе «Бенфики», в которых не отличился результативными действиями.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 11:40
    -5
    не пойдет.... смысл-играя в Португалии он на виду во всем мире-трансляции португальской Суперлиги на более 100 стран... кто его в УПЛ увидит?
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    Денис Полянський
    online
      Денис Полянський, 26.12.2016 11:47
    +3
    Алекс Голдин, 26.12.2016 11:40
    не пойдет.... смысл-играя в Португалии он на виду во всем мире-трансляции португальской Суперлиги на более 100 стран... кто его в УПЛ увидит?
    Є скаути(люди які шукають гравців в клуб) клубів,які приїзджають на різні матчі
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    Brian10
      Brian10, 26.12.2016 12:02
    +1
    Помниться Динамо уже хотело заполучить одного игрока Бенфики - Оскара Кардосо, но тот не захотел ехать в холодную Украину, а перешел в клубы слабее Динамо. Есть ли смысл наступать на те же грабли? Да ещё и игрок глубокого запаса.
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    jekavayp
      jekavayp, 26.12.2016 12:08
    +3
    Его ж только летом подписали, а уже хотят збагрить, да и на место кого он в ДК?
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    nordik1980
      nordik1980, 26.12.2016 12:11
    -5
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 26.12.2016 12:35
    -1
    Brian10, 26.12.2016 12:02 +1
    .Есть ли смысл наступать на те же грабли? Да ещё и игрок глубокого запаса.
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    как там в анекдоте про неопытного корнета и поручика Ржевского? "можно и по морде получить, а можно и впендюрить"
    спросить-то что мешает?
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