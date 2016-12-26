Киевское Динамо приглашает хавбека Бенфики

© ФК Бенфика

Полузащитник «Бенфики» и сборной Колумбии Гиллермо Селис стал трансферной целью киевского «Динамо» и в ближайшее время может подписать контракт с командой Сергея Реброва.

В услугах 23-летнего опорного полузащитника заинтересованы также «Бешикташ» и «Брюгге», а трансферная стоимость колумбийца оценивается в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Селис провел лишь 5 матчей в составе «Бенфики», в которых не отличился результативными действиями.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.