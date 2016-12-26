Киевское Динамо приглашает хавбека Бенфики

Полузащитник «Бенфики» и сборной Колумбии Гиллермо Селис стал трансферной целью киевского «Динамо» и в ближайшее время может подписать контракт с командой Сергея Реброва.
В услугах 23-летнего опорного полузащитника заинтересованы также «Бешикташ» и «Брюгге», а трансферная стоимость колумбийца оценивается в 2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Селис провел лишь 5 матчей в составе «Бенфики», в которых не отличился результативными действиями.
Источник — Sport.ua
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.Есть ли смысл наступать на те же грабли? Да ещё и игрок глубокого запаса.
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как там в анекдоте про неопытного корнета и поручика Ржевского? "можно и по морде получить, а можно и впендюрить"
спросить-то что мешает?
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