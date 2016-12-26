В ФИФА уверены, что стадион в Санкт-Петербурге сдадут в срок

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Международная федерация футбола (ФИФА) не сомневается в том, что новый стадион в Санкт-Петербурге будет сдан согласно всем требованиям о проведении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе ФИФА.

Предполагается, что в понедельник арена на Крестовском острове будет введена в эксплуатацию. Первый матч чемпионата Российской футбольной лиги (РФПЛ) на стадионе запланирован на 23 апреля - в нем должны встретиться санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал».

«ФИФА по-прежнему уверена, что стадион «Санкт-Петербург» будет сдан согласно требованиям о проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Тестовые матчи запланированы в 2017 году до старта Кубка конфедераций для оценки готовности инфраструктуры стадиона и операционного планирования. В рамках турнира, как и запланировано, на арене пройдут четыре матча, а также церемонии открытия и закрытия», - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге составит около 68 тысяч зрителей. Арена примет четыре игры Кубка конфедераций - в том числе матч открытия и финал. Помимо Санкт-Петербурга, игры Кубка конфедераций примут Москва, Сочи и Казань. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Источник — ТАСС

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