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В ФИФА уверены, что стадион в Санкт-Петербурге сдадут в срок

Арену на Крестовском острове обещают ввести в эксплуатацию в ближайшее время

  • 26.12.2016 11:21
  • 227 просмотров
  • 4 комментария
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piterarena.com
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Международная федерация футбола (ФИФА) не сомневается в том, что новый стадион в Санкт-Петербурге будет сдан согласно всем требованиям о проведении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе ФИФА.

Предполагается, что в понедельник арена на Крестовском острове будет введена в эксплуатацию. Первый матч чемпионата Российской футбольной лиги (РФПЛ) на стадионе запланирован на 23 апреля - в нем должны встретиться санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал».

«ФИФА по-прежнему уверена, что стадион «Санкт-Петербург» будет сдан согласно требованиям о проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Тестовые матчи запланированы в 2017 году до старта Кубка конфедераций для оценки готовности инфраструктуры стадиона и операционного планирования. В рамках турнира, как и запланировано, на арене пройдут четыре матча, а также церемонии открытия и закрытия», - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге составит около 68 тысяч зрителей. Арена примет четыре игры Кубка конфедераций - в том числе матч открытия и финал. Помимо Санкт-Петербурга, игры Кубка конфедераций примут Москва, Сочи и Казань. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    movkli
      movkli, 26.12.2016 12:21
    0
    а вот в Питере нет))))
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 26.12.2016 12:32
    0
    Предполагается, что в понедельник арена на Крестовском острове будет введена в эксплуатацию.
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    2-го января ???
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    Оладик_ЙА
    online
      Оладик_ЙА, 26.12.2016 12:50
    0
    уух (праскурафф), 26.12.2016 12:32
    Предполагается, что в понедельник арена на Крестовском острове будет введена в эксплуатацию.
    -----------------------------------------------------------------2-го января ???
    сегодня типа
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 26.12.2016 12:54
    0
    Оладик_ЙА, 26.12.2016 12:50 0
    сегодня типа
    ============

    а успеют до вечера? ...
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