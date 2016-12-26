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Игроки Динамо принесли победу аматорской команде на Кубке Демьяненко

Денис Гармаш забивает победный гол в финале престижного киевского турнира

  • 26.12.2016 11:17
  • 1472 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Киевская футбольная Суперлига
© Киевская футбольная Суперлига
Сразу трое игроков киевского «Динамо» Денис Гармаш, Сергей Рыбалка и Георгий Бущан приняли участие в финальных матчах Кубка Демьяненко 2016, футбольного турнира, прошедшего в манеже загородной базы «Динамо» в Чапаевке под эгидой Киевской футбольной Суперлиги.
 
В полуфинальном матче команда Catanzaro, за которую выступали динамовцы, одолела REDMOND - 3:1. Голами отличились Рыбалка, Гармаш и экс-игрок донецкого «Шахтера» Ростислав Русин. В финале «динамовцам» предстояло сразиться с не менее мастеровитым коллективом «Виноградарь-Локо», который представляли такие футболисты, как Иван Кривошеенко, Александр Романчук и Джемаль Али Кизилатеш из киевского «Арсенала».
 
На поле велась упорная борьба с небольшим преимуществом «Виноградаря», однако победу удалось вырвать на последних минутах Catanzaro, в составе которого голом с пенальти отличился Денис Гармаш - 1:0. Главным же героем матча был признан еще один экс-игрок «Шахтера», Артем Габелок, который заработал пенальти для своей команды и показал очень высокий уровень футбола.


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 11:23
    +2
    задумались о своем будущем игроки ДК
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    nordik1980
      nordik1980, 26.12.2016 11:28
    +5
    з їхнім рівнем - серед аматорів їм і грати!
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    korrdon
      korrdon, 26.12.2016 11:28
    +5
    Есть все-таки турниры где динамовцы могут почувствовать себя королями))
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    jekavayp
      jekavayp, 26.12.2016 12:26
    0
    и снова три пушнявых крота, на ветке о ДК обтираются, тем самым еще раз доказывая какой клуб самый популярный в стране
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 26.12.2016 12:42
    0
    а в соревнованиях между средними школами еще не додумались поучаствовать?
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