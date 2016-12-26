© Киевская футбольная Суперлига

Сразу трое игроков киевского «Динамо» Денис Гармаш, Сергей Рыбалка и Георгий Бущан приняли участие в финальных матчах Кубка Демьяненко 2016, футбольного турнира, прошедшего в манеже загородной базы «Динамо» в Чапаевке под эгидой Киевской футбольной Суперлиги.

В полуфинальном матче команда Catanzaro, за которую выступали динамовцы, одолела REDMOND - 3:1. Голами отличились Рыбалка, Гармаш и экс-игрок донецкого «Шахтера» Ростислав Русин. В финале «динамовцам» предстояло сразиться с не менее мастеровитым коллективом «Виноградарь-Локо», который представляли такие футболисты, как Иван Кривошеенко, Александр Романчук и Джемаль Али Кизилатеш из киевского «Арсенала».

На поле велась упорная борьба с небольшим преимуществом «Виноградаря», однако победу удалось вырвать на последних минутах Catanzaro, в составе которого голом с пенальти отличился Денис Гармаш - 1:0. Главным же героем матча был признан еще один экс-игрок «Шахтера», Артем Габелок, который заработал пенальти для своей команды и показал очень высокий уровень футбола.







Источник — Sport.ua

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