Владимир ШАРАН: «По десятибалльной системе сыграли на девятку»

© ПФК Александрия. Владимир Шаран

На зимние каникулы наставник «Александрии» ушел в отличном настроении: в этом году его команда не только вписала в свою летопись новую - еврокубковую - страничку, но и обосновалась на почетной четвертой строке в турнирной таблице.



- Рассчитывали до старта на такой результат? - первым делом интересуюсь у Шарана.

- Нет, конечно. Уверенности в своих силах прибавила домашняя победа над «Карпатами»: мы уступали по ходу матча, но в итоге - сумели выиграть. Нельзя не вспомнить выездную победу над «Зарей» и домашнюю ничью с «Динамо».



Дали бой в домашнем поединке с «Шахтером». Несмотря на минимальное поражение, наша команда выглядела достойно. Да и в целом ребята провели осеннюю часть сезона здорово - о таком положении перед зимней паузой можно было только мечтать.



НЕ ПОПАСТЬ В ЯМУ



- Что полезного почерпнули из краткосрочного дебюта «Александрии» в Лиге Европы?

- В первую очередь, сделал вывод: нужно больше верить в собственные силы. Еврокубки - неоценимый опыт для команды, для меня и, конечно, для болельщиков. Никогда прежде на домашних поединках не было таких переполненных трибун, как на игре с «Хайдуком». Футболисты очень переживали за результат, это было видно. Но на тот момент мы просто не вошли в сезон.



Как бы то ни было, я и раньше говорил, что приоритетным для нас является чемпионат. Один раунд еврокубков можно пройти, но потом, выбыв, оказаться в психологической и физической яме на внутренней арене. К счастью, мы эту яму миновали. Да, поражения случались, но мы с честью выходили из положения.



- Год назад «Александрия» уходила на зимний перерыв седьмой, преследуя нескольких еврокубковых кандидатов, а теперь - ваша команда сама находится в этой группе. Что помогло взобраться так высоко - приобретенный в премьер-лиге опыт или снижение уровня чемпионата?

- В первую очередь, конечно же, опыт. Ребята поняли, что можно не только выглядеть достойно с любым соперником, но и добиваться успеха. Это, повторюсь, и придало им уверенности. Что же касается уровня чемпионата, то он не стал намного слабее. А среди таких середнячков как мы - немало команд одинакового уровня.



Я не считаю, что мы настолько сильны, чтобы обыгрывать всех подряд - и «Волынь», и «Карпаты», и «Звезду». Имею в виду тех соперников, которые находятся во второй части или внизу турнирной таблицы.



- В ходе нынешнего чемпионата вашей команде удалось набрать на выезде 12 очков. Значит ли это, что фактор чужого поля для «Александрии» - не проблема?

- Понятно, что в родных стенах играть легче, и набранные здесь семнадцать очков - тому подтверждение. Но и на выезде ребята выполняли все требования тренерского штаба. Так что существенной разницы между домашними и гостевыми поединками я практически не заметил - при том, что дома мы больше внимания уделяем обороне.



УСТАНОВКА НА КАЖДЫЙ ТАЙМ



- Какая из трех выездных побед вас как тренера полностью удовлетворила?

- Прежде всего, над «Днепром» - 4:1. Ребята выполнили план на игру, добившись результата за счет быстрых мячей и удачных стандартных положений в первом тайме. Кроме того, на очень высоком уровне была игровая дисциплина.



Можно выделить и выездной матч с «Зарей». По правде говоря, мы мечтали о ничьей. Но вышло так, что футболисты выполняли задачу «от и до», стараясь сберечь позитивный для команды ничейный результат. Нашлись силы провести в компенсированное время атаку, которая и оказалась результативной. Мы забили второй мяч и добились победы 2:1.



- Есть ли матчи, исход которых до сих пор считаете несправедливым?

- Справедливый результат или нет - однозначно не скажешь. Взять к примеру матч в Полтаве, где мы выигрывали со счетом 2:0 у «Ворсклы», но в итоге сыграли 2:2. Ведь скажи мне кто-нибудь до игры, что будет ничья, я был бы доволен. Однако если учесть, как складывался поединок, отойти от чувства досады было психологически тяжело. И мне, и ребятам. Сами посудите: два гола мы пропустили всего три минуты.



Но больше всего я недоволен встречей с «Черноморцем» в Одессе, где мы проиграли в равной борьбе. Сыграли плохо, не так, как хотелось бы. А стартовую встречу с «Динамо» и вовсе считаю провальной. Но, может, и впрямь лучше было проиграть, пропустив пять мячей, чтобы сразу сделать соответствующие выводы. После этого явных провалов у нас больше не случалось.



- Чем бы вы объяснили то обстоятельство, что большую часть мячей «Александрия» забивает во втором тайме?

- Бытует мнение, что если команда отличается после перерыва, значит, она лучше готова физически. Буду откровенен: мы всегда строим игру на каждый тайм отдельно. Нет у нас такого, чтобы установка была полностью на весь матч. Еще до игры футболисты знают, что в первой половине нужно действовать так-то и так-то, а какие коррективы нужны во второй - определим в перерыве.



Возможно, поэтому у нас нередко случаются бледные первые таймы. Иногда приходится слышать в свой адрес критику от болельщиков за осторожную игру. Но таков наш план на матч: нужно присмотреться как следует к сопернику. Хотя мы и так внимательно изучаем каждого из них, не ограничиваясь просмотром последнего матча.



КАДРОВАЯ СПЕЦИФИКА «АЛЕКСАНДРИИ»



- В осенней части чемпионата основная нагрузка легла на плечи тринадцати футболистов - остальные в основе появлялись реже или чаще довольствовались выходом на замену. Как удавалось вам столь рационально варьировать составом?

- Беседуя со своими футболистами, я подчеркивал, что в «Александрии» все игроки равноценны. И они это понимают, ведь костяк команды сохраняется на протяжении не одного года. Но если и случались ротации, то в большей степени из-за моего недовольства игрой наших крайних или кого-то из центральных полузащитников.



Если не ошибаюсь, в осенней части чемпионата у нас в общей сложности были задействованы 23 игрока из 26 значившихся в обойме главной команды. Лишь трое - Рудык, Боровский и Матвеев - не принимали участия в матчах. Бывало, что игрок в число заявленных восемнадцати футболистов в одной встрече не попадал, а в следующей - уже выходил в стартовом составе.



И каждый футболист об этой специфике в курсе. Мы ведь не столько подстраивались под соперника, сколько руководствовались мыслями о том, сможет ли тот или иной игрок нам помочь нам в конкретном матче.



- Кто из приглашенных летом новичков так и не оправдал ваших надежд?

- Не подошел команде Жичиков. Он играл в первом домашнем матче Лиги Европы, а затем выходил в основном составе в чемпионате, однако не влился в коллектив - хотя футболист неплохой. Посмотрим, как он сумеет себя проявить в другой команде. А вот возможности Матвеева мы хорошо знали. Но его постоянно преследовали травмы.



Боровский до уровня основной команды «Александрии» не дотягивал, поэтому выступал за молодежную. Что же до вратарей, то, учитывая, что в воротах попеременно играли то Новак, то Леванидов, шансов молодому Рудыку мы не давали.



- Остальные пришлись ко двору?

- Это могу сказать о Цурикове, Яремчуке, Гитченко. Даже несмотря на частые ошибки последнего, я все же больше доволен его игрой, чем разочарован. Огиря? Этот футболист влился в коллектив, хотя поначалу не попадал в список игроков, заявленных на матч. Не был готов физически. Но я с ним разговаривал, и парень понимал, что нужно потерпеть какое-то время.



А ведь еще до перехода в «Александрию» он был капитаном «Олимпика». Понятно, что у него играли амбиции, однако Огиря проявил терпение и все же дождался своего шанса. В целом я удовлетворен его действиями. Вот если бы он еще больше играл на атаку…



«ВЫСТАВИТЬСЯ» ПО-СКРОМНОМУ



- Уверенная игра Романа Яремчука в осенней части сезона, естественно, обратила на себя внимание тренерского штаба «Динамо». Ваш бывший одноклубник и нынешний коллега по ремеслу Сергей Ребров, наверное, советовался, прежде чем включить парня в список футболистов, отправляющихся на первый сбор в Марбелью?

- Мы разговаривали перед нашим домашним матчем с «Динамо». Я поинтересовался, будет ли он возвращать выступавших в «Александрии» в аренде динамовцев. Ребров сказал, что Цурикова, скорее всего, нет, а вот Яремчука на сборы с «Динамо» возьмет. Если он проявит себя с лучшей стороны, киевский коллега планирует использовать его весной как одного из основных игроков.



- Как часто в ходе сезона вам приходилось отходить от привычной игровой схемы?

- Мы применяли и 4-2-3-1, и 4-4-2. Ребята к этому были готовы, так как мы уделяли внимание тактике во время сборов, да и все требования тренерского штаба они знали.



- Какую оценку по десятибалльной шкале выставили бы своей команде за осенний отрезок чемпионата?

- «Девятку». Мы планировали быть в шестерке, и в ней пока остаемся. Оценивать же выступление «Александрии» десятью баллами пока рановато. Подождем до весны. Не скрою: хотелось бы финишировать на той позиции, которая позволила бы вновь принять участие в Лиге Европы.



- В 2016-м общественность Александрии удостоила вас почетного титула «Профессионал года». «Выставлялись» перед командой по этому поводу?

- Конечно! Иначе у нас и не бывает. (Смеется). Невозможно не «выставиться» - ни за день рождения, ни за какие-то другие заслуги. Собираемся всем коллективом в сауне, где по-скромному, со стаканом пивом, отмечаем событие. В пределах разумного, естественно.



Ребята, как настоящие профессионалы, понимают, что на следующий день предстоит тренировка и восстановительные мероприятия, и нужно как следует сосредоточиться на подготовке к игре. Порядок и дисциплина в нашей команде постоянно присутствуют, что способствует сплоченности коллектива. А это, в свою очередь, положительным образом сказывается на результате.



В ДОБРИВЛЯНЫ, К ДОБРЫМ ЛЮДЯМ



- В последнее время с футбольной карты страны исчезло много клубов, другие находятся в затруднительном финансовом положении. У «Александрии» проблем по этой части нет?

- С финансами все в порядке. Скажу вам так: с президентом нашего клуба Сергеем Кузьменко у меня давно сложились доверительные отношения. Если возникают какие-то вопросы, мы решаем их коллегиально. Футболисты охотно идут в «Александрию», так как знают, что здесь стабильность.



- Какие мысли волнуют вас больше всего во время отпуска?

- Усиление команды. Нам нужны три игрока хорошего уровня. Такого, который бы соответствовал требованиям команды. А еще хотелось бы сохранить мотивацию. Если получится, «Александрия» выступит не хуже, чем в прошлом сезоне. Нацелены снова попасть в еврокубковый турнир, этого хочет и президент.



- Отдохнуть от насыщенных рабочих будней где-то в теплых краях не думали?

- Вместе с женой и дочкой посвятим время отдыху в Схиднице, куда приехали в четверг. Здесь встретим и Новый год, и Рождество, после чего вернемся домой. Хочется заехать в родные места - в село Добривляны, где живут добрые люди. Это в Жидачевском районе Львовщины. Там у меня живет вся родня. Немного погостим - и за работу!



Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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