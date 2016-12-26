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Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «С удовольствием вернусь в Шахтер»

Украинский футболист «Кортрейка» хочет играть в донецком клубе

  • 26.12.2016 10:45
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ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий

Полузащитник Андрей Тотовицкий, который ныне выступает на правах аренды за бельгийский «Кортрейк», не скрывает: приоритетным для него вариантом был и остается «Шахтер».

— «Шахтер» вправе досрочно вернуть вас зимой. Но может, лучше подождать полгода-год, когда «Шахтер» разгрузит состав в сторону уменьшения числа бразильцев? К чему вы больше склоняетесь?
— Я хочу играть в «Шахтере». Для меня «Шахтер» всегда приоритетный вариант. Если «Шахтер» захочет вернуть меня из аренды зимой, я — с превеликим удовольствием.

— Фонсека советовал вам Бельгию. Это стало определяющим фактором в выборе «Кортрейка»?
— Определяющим было мое желание. Фонсека только спросил, куда я ухожу. Я ответил, что в Бельгию. На что он позитивно отреагировал, потому что это европейский чемпионат.

— О вас нехорошо отзывался Рафаилов, когда вы отказали «Заре». После таких слов в «Зарю» точно не вернетесь?
— Я переговорил с Юрием Николаевичем Вернидубом. Он не стал препятствовать моему желанию, только пожелал удачи. Обида на Рафаилова? Я уже остыл. Его реакцию тоже понять можно. Он хотел, чтобы я вернулся в «Зарю».

— Узнав о соперниках «Зари» в Лиге Европы, не пожалели, что выбрали «Кортрейк»?
— Не пожалел. Да, я мог сыграть с такими именитыми командами, как «Манчестер Юнайтед», «Фейеноорд», но тогда я бы не узнал, что такое Европа. Я принял это решение в первую очередь ради семьи. Во-вторых, мне хотелось стабильности, — сказал Тотовицкий в интервью журналу «Футбол».

23-летний украинец в текущем сезоне провел за «Кортрейк» в общей сложности 13 матчей и забил три мяча.

Источник — MatchDay

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