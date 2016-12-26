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Шахтер пытается вернуть Марсело Морено

Боливийский нападающий может вернуться в Украину

  • 26.12.2016 10:37
  • 3646 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Боливийский форвард Марсело Морено может вновь стать игроком донецкого Шахтера. Об этом заявил сам 29-летний нападающий, который подчеркнул, что с радостью рассмотрит вариант возвращения в украинский клуб.
 
«Мой агент сказал, что Шахтер снова заинтересован в том, чтобы принять меня на работу. Эта информация делает меня очень счастливым», — заявил Морено.
 
Напомним, Марсело Морено покинул Шахтер в 2012 году, перебравшись за 6 миллионов евро в Гремио. Но карьера в этом клубе у игрока не заладилась и он спустя некоторое время на правах аренды играл за Фламенго и Крузейро.
 
Последние два года Марсело Морено защищал цвета китайского клуба Чанчунь Ятай, где являлся одним из лидеров команды и был среди лучших ее бомбардиров. Однако несколько дней назад контракт Морено с Чанчунь Ятай подошел к концу и сейчас он пребывает в статусе свободного агента.
 
Отметим, что после ухода из клуба Эдуардо и Евгения Селезнева, в Шахтере на контракте осталось всего два форварда — Факундо Феррейра и Андрей Борячук.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    donetsk120
      donetsk120, 26.12.2016 11:04
    +10
    Пожалуйста не надо. Футболистов такого уровня можно найти и в Украине с зарплатой в 100 раз меньшей.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 26.12.2016 11:21
    -5
    Судя по всему дела идут не важно.
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    nordik1980
      nordik1980, 26.12.2016 11:26
    +3
    нахера????
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    Brian10
      Brian10, 26.12.2016 11:29
    +7
    Вроде бы всё шло хорошо, Шахтёр начал избавляться от шлака, и тут на тебе. Марсело Морено это тот же Селезнёв, только смуглый. Какой смысл менять шило на мыло, непонятно. Надеюсь это утка.
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 26.12.2016 11:51
    +1
    Тут я ничего не понял, убрав 2 форварда, потом дерево боливийское брать??, это типо чтобы факунде было с кем на испанском поговорить))))??
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    Cortazar
      Cortazar, 26.12.2016 11:53
    +4
    Хитрый ход лучшего менеджмента!
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    status1234567890
      status1234567890, 26.12.2016 12:04
    +2
    ЕСЛИ ЭТО ПРАВДА - СИТУАЦИЯ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНА.МОРЕНО БУДЕТ "СТРАХУЮЩИМ" ПО КОЛИЧЕСТВУ ФОРВАРДОМ..НА ТРАНСФЕР "0" ДЕНЕГ ... ЕСЛИ ТАК ПОСЧИТАЛИ ЗНАЧИТ ВЫГОДНО.. Я ДУМАЮ ,ЧТО БОРЯЧУК ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ В ОСНОВЕ..ДОРОГУ МОЛОДЫМ..А МОРЕНО ЖДЕТ УЧАСТЬ КОБИНА...НО КАК ПИСАЛИ ВЫШЕ ВОЗМОЖНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАЙТИ В УПЛ ДЕШЕВЛЕ ПО ЗАРПЛАТЕ.. ЗНАЧИТ ТУТ ВСТУПАЕТ ФРАЗА "СВЕРХУ ВИДНЕЕ"..НЕ ДУМАЮ ЧТО ШАХТЕР БУДЕТ ПОДПИСЫВАТЬ НЕЛЕПЫЕ ДОГОВОРА..
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    sasha112006
      sasha112006, 26.12.2016 12:30
    +1
    status1234567890, 26.12.2016 12:04
    ЕСЛИ ЭТО ПРАВДА - СИТУАЦИЯ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНА.МОРЕНО БУДЕТ "СТРАХУЮЩИМ" ПО КОЛИЧЕСТВУ ФОРВАРДОМ..НА ТРАНСФЕР "0" ДЕНЕГ ... ЕСЛИ ТАК ПОСЧИТАЛИ ЗНАЧИТ ВЫГОДНО.. Я ДУМАЮ ,ЧТО БОРЯЧУК ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ В ОСНОВЕ..ДОРОГУ МОЛОДЫМ..А МОРЕНО ЖДЕТ УЧАСТЬ КОБИНА...НО КАК ПИСАЛИ ВЫШЕ ВОЗМОЖНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАЙТИ В УПЛ ДЕШЕВЛЕ ПО ЗАРПЛАТЕ.. ЗНАЧИТ ТУТ ВСТУПАЕТ ФРАЗА "СВЕРХУ ВИДНЕЕ"..НЕ ДУМАЮ ЧТО ШАХТЕР БУДЕТ ПОДПИСЫВАТЬ НЕЛЕПЫЕ ДОГОВОРА..
    Капс ,не умеешь отжимать?
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    vitaha33
      vitaha33, 26.12.2016 12:35
    -2
    Можна ще по третьому кругу вернути агахову, ілсіньо, бачу, шахту гіркий досвід нічого не навчив. Ніхто з тих хто повернувся не заграв, окрім частково ілсіньйо і едуардо. Тому треба шукати інших
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