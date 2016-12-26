Шахтер пытается вернуть Марсело Морено

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Боливийский форвард Марсело Морено может вновь стать игроком донецкого Шахтера. Об этом заявил сам 29-летний нападающий, который подчеркнул, что с радостью рассмотрит вариант возвращения в украинский клуб.

«Мой агент сказал, что Шахтер снова заинтересован в том, чтобы принять меня на работу. Эта информация делает меня очень счастливым», — заявил Морено.

Напомним, Марсело Морено покинул Шахтер в 2012 году, перебравшись за 6 миллионов евро в Гремио. Но карьера в этом клубе у игрока не заладилась и он спустя некоторое время на правах аренды играл за Фламенго и Крузейро.

Последние два года Марсело Морено защищал цвета китайского клуба Чанчунь Ятай, где являлся одним из лидеров команды и был среди лучших ее бомбардиров. Однако несколько дней назад контракт Морено с Чанчунь Ятай подошел к концу и сейчас он пребывает в статусе свободного агента.

Отметим, что после ухода из клуба Эдуардо и Евгения Селезнева, в Шахтере на контракте осталось всего два форварда — Факундо Феррейра и Андрей Борячук.

Источник — Шахта

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