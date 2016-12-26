Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы не занимаемся натурализацией»

© ФФУ. Андрей Шевченко

В уходящем году Андрей Шевченко стал самым молодым тренером в истории сборной Украины, который проводил матчи официальных турниров (39 лет). Но это не помешало ему показать лучший результат по проценту набранных очков в отборе — 66,7%. Причем национальная команда на ходу перестраивает ряды и манеру игры.

— Сколько необходимо времени, чтобы определиться с костяком сборной? Увидим ли еще дебютантов?

— Костяк мы уже сформировали. Без этого невозможно было бы начинать работу. В августе мы организовали серьезный ознакомительный сбор, просмотрели большое количество игроков и сделали выводы, понимая, что в дальнейшем времени на радикальные изменения не будет. Дальше действовали, исходя из ситуаций. Теперь процесс запушен, а получить место в сборной может каждый, кто отлично себя проявит в играх за свой клуб, и главное, будет демонстрировать прогресс на протяжении времени.

— За какими чемпионатами вы и ваши помощники следите?

— У нас достаточно большой тренерский штаб, и мы держим в поле внимания украинцев, выступающих как дома, так и за рубежом. Сейчас как раз есть возможность поездить, понаблюдать, пообщаться с футболистами и тренерами. Новички в сборной появляются постоянно, за осень у нас было шесть дебютантов, процесс обновления команды, думаю, продолжится и в 2017 году. Все зависит от самих игроков.

— В «Кальяри» дебютировал 18-летний украинец Брюхов...

— Я рад за парня, но еще раз скажу, что попасть в поле нашего зрения еще не означает попадание в команду. Мы просматриваем многих. У нас есть пять дней на подготовку к матчу. Привлечь хочется многих, но для работы с ними нужно время. Поэтому наша селекция плавная, точечная.

— Вы даете шанс молодым футболистам и не боитесь ставить их в состав. В чем нуждается молодой игрок в первую очередь?

— В доверии. Но также к нему нужно особое отношение. Его нужно постепенно подпускать к составу, ставить в ротацию, давать время на переосмысление, самоанализ, ведь он проходит этапы становления характера, менталитета постепенно, часто события лучше не форсировать. В основном это работа клубных тренеров, именно там молодежь преодолевает порог, разделяющий юношеский и взрослый футбол. В сборной мы работаем с готовым материалом. И хочу сказать, что мне приятно иметь дело с нашими молодыми игроками. Они восприимчивы, раскрепощены, хорошо и быстро усваивают знания и установки.

— Есть ли вероятность того, что будет натурализован кто-то из легионеров?

— Мы не занимаемся натурализацией и не делаем никому предложений. Все очень просто: я работаю с украинскими игроками, футболистами, которые имеют украинский паспорт. А вопрос гражданства должен принимать самостоятельно сам футболист, это очень важное жизненное решение. И если он становится гражданином Украины, то попадает в сферу нашей деятельности. И тогда мы будем следить за его выступлениями. Но гарантий мы никому не даем.

— Состоится ли зимой тренировочный сбор национальной команды?

— Такой сбор очень нужен. С этой идеей согласились и тренеры наших ведущих клубов — они понимают специфику работы тренерского штаба сборной, вникают в наши проблемы. Но, к сожалению, есть много сложностей организационного плана. Топ-клубы проводят зимние сборы в разных странах и в разные сроки и к тому же по-разному строят подготовку. Кроме всего, «Шахтеру» предстоит сыграть в феврале в плей-офф Лиги Европы. Вероятно, этой зимою такой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национальной сборной в межсезонье появились. Наша цель — организовать большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков молодежной и юниорских сборных, провести совместные тренировки. Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных команд разных возрастов, а также для адаптации молодежи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды.

— Какой матч во главе сборной был для вас самым сложным?

— Все матчи были самыми важными. У нас очень сильная и очень ровная группа, где даже новичок Косово показывает хороший и добротный футбол.

— Можно ли сказать, что матчи с хорватами (24 марта и 9 октября) ключевые для нас в отборе?

— Это, безусловно, важные игры, ведь встречаются две первые команды группы. Хотя чаще всего бывает, что ключевыми становятся несколько игр. Уровень наших соперников высок, и это относится не только к Хорватии, но и к Исландии, и Турции, выступавших, как и мы, в финальной части Евро-2016. И к Финляндии, матчи с которой осенью для всех команд складывались тяжело. Нужно прогнозировать, что в нашей группе будет много непредсказуемых результатов, и решающими станут заключительные игры осенью будущего года.

— Будет ли наша команда участвовать в российском ЧМ в случае выхода на мундиаль?

— Я хотел бы столкнуться с проблемой, что мы выиграли наш отборочный турнир, и теперь стоит дилемма, ехать или не ехать на чемпионат мира! Но мы еще так далеки от этого, сейчас у нас совершенно другие проблемы. Мы ставим задачу побеждать, претендовать на первое место, это наша спортивная работа. А политические и организационные решения будет принимать ФФУ.

— Какие перспективы попасть в сборную Украины у футболистов, уехавших играть в Россию?

— Право попасть в сборную футболисты зарабатывают своими выступлениями, результатами, уровнем игры. Других критериев нет.

— Кто из ваших подопечных по сборной нуждается в переезде в европейский чемпионат для дальнейшего личного прогресса, учитывая падение уровня чемпионата Украины? Говорили ли вы им об этом? Как вы можете повлиять на их трансфер?

— Оценивать перспективы конкретных игроков в клубах — задача агентов, это их хлеб. Мне важно, чтобы ребята имели игровую практику, проводили больше времени на поле, это дает пищу для анализа. Если после перехода футболист будет стабильно выступать и желательно на хорошем уровне, я буду это приветствовать.

— Мы подсчитали, что Ярмоленко забивает голы в сборной, опережая ваши темпы. Верите ли вы, что кому-то удастся забить больше 48 голов за сборную?

— Конечно, такое время наступит! Если это будет Ярмоленко, я буду рад, ведь он это сделает у меня в команде!

— Насколько украинский футбол в технологическом, научном и методическом плане отстал от европейских образцов? Что поможет нам догнать хотя бы Исландию с ее системой обучения тренеров и ее инфраструктурой?

— Футбол — отражение жизни общества. Когда в Украине наладится жизнь, то заработает и футбольное хозяйство. К этому нужно идти, шаг за шагом реализовывать долгоиграющие программы. Футбол не может быть в отрыве от экономики. Как видим, в развитых странах Европы и футбол на высоком уровне.

— Как относитесь к ситуации в чемпионате Украины, что команды играют с долгами и с некоторых даже успели снять очки?

— Сейчас очень тяжелое время, количество клубов сокращается, некоторые команды исчезают, финансирование сократилось. Нужно пережить этот период, искать выход в новых экономических условиях. Такой кризисный опыт будет полезен в будущем, ведь именно так создаются жизнеспособные бизнес-модели.

— Сейчас довольно популярные соцсети, вас там можно увидеть?

— Да, у меня есть официальные аккаунты в «Фейсбуке» и «Твиттере».

— Расскажите об успехах ваших сыновей в теннисе и футболе. Вы говорили, что хотели бы привезти их в Украину на матч сборной...

— Они активно занимаются спортом. Особенно двое старших. Я тоже провожу с ними время или на поляне, или на корте. А попасть всем вместе на матч сборной — наша мечта. Сложность в том, то есть школа, есть обязательные вещи, которые не следует пропускать. Но я хочу, чтобы в 2017 году один из поединков с трибуны посмотрела вся моя семья. Они ведь фанаты сборной Украины!

— Как будете отмечать Новый год? Какой подарок хотели бы получить?

— В кругу семьи. Знаю, что мне готовят сюрприз, даже догадываюсь, что. Но не скажу.

Андрей КУДЫРКО, Вячеслав ЛАШУК

Источник — Вести

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