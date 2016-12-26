ОФИЦИАЛЬНО: Евгений Селезнев – игрок Карабюкспора

© ФК Шахтер Донецк. Евгений Селезнев

31-летний нападающий Евгений Селезнев покидает ФК «Шахтер» и переходит в турецкий клуб «Карабюкспор».

С 2002 года воспитанник Академии «горняков» Евгений Селезнев прошел все этапы футбольной подготовки в «Шахтере-3» и «Шахтере-2», а в 2008-м дебютировал в составе главной команды. Именно с его гола в ворота «Тоттенхэма» начался триумфальный путь «Шахтера» в Кубке УЕФА, завершившийся завоеванием первого европейского трофея в истории клуба.

В сезоне – 2011/12 дончане стали чемпионами Украины, взяли Кубок и Суперкубок страны. Большой вклад в этот успех внес Евгений Селезнев, который с 14 забитыми мячами был признан лучшим бомбардиром чемпионата.

Летом 2016 года нападающий в составе сборной Украины принял участие в чемпионате Европы, а незадолго до этого стало известно о его возвращении в родной клуб. В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за «Шахтер» до 74, в них забил 30 голов. Вместе с «горняками» он завоевал четыре трофея.

Источник — ФК Шахтер

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