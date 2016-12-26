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ОФИЦИАЛЬНО: Евгений Селезнев – игрок Карабюкспора

Украинский форвард покинул донецкий «Шахтер»

  • 26.12.2016 10:19
  • 3144 просмотров
  • 13 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Евгений Селезнев
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Селезнев

31-летний нападающий Евгений Селезнев покидает ФК «Шахтер» и переходит в турецкий клуб «Карабюкспор».

С 2002 года воспитанник Академии «горняков» Евгений Селезнев прошел все этапы футбольной подготовки в «Шахтере-3» и «Шахтере-2», а в 2008-м дебютировал в составе главной команды. Именно с его гола в ворота «Тоттенхэма» начался триумфальный путь «Шахтера» в Кубке УЕФА, завершившийся завоеванием первого европейского трофея в истории клуба.

В сезоне – 2011/12 дончане стали чемпионами Украины, взяли Кубок и Суперкубок страны. Большой вклад в этот успех внес Евгений Селезнев, который с 14 забитыми мячами был признан лучшим бомбардиром чемпионата.

Летом 2016 года нападающий в составе сборной Украины принял участие в чемпионате Европы, а незадолго до этого стало известно о его возвращении в родной клуб. В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за «Шахтер» до 74, в них забил 30 голов. Вместе с «горняками» он завоевал четыре трофея.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Виталий Кузенный
      Виталий Кузенный, 26.12.2016 10:29
    +9
    Что ж, значит такой уровень...
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    iniesta73
      iniesta73, 26.12.2016 10:39
    +11
    Официально:дети Евгения Селезнёва,будут накормлены ))
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    ivangroznii
      ivangroznii, 26.12.2016 10:43
    -1
    Настоящий мужик,всегда выкрутится в любой ситуации...
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    nordik1980
      nordik1980, 26.12.2016 10:51
    +4
    пля, навіть селезня зразу взяли, а мегазірка з дк, вже вкотре пролітає
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    lgpaladin
      lgpaladin, 26.12.2016 10:57
    +1
    будет за кого поболеть в турецком чемпионате
    Ссылка
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 10:58
    +3
    в Днепре играл хорошо потом-просто исчез.... может в турецком чемпе заиграет
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 10:59
    +7
    Виталий Кузенный, 26.12.2016 10:29
    Что ж, значит такой уровень...
    какой уровень подскажика? пока что турецкая Суперлига сильнее наголову УПЛ
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    ne_zidan
      ne_zidan, 26.12.2016 11:26
    -1
    Вангую -будет забивать !!!!
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    Виталик Макаренков
      Виталик Макаренков, 26.12.2016 11:36
    +1
    Боже!!! Кому это бревно нужно???
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 26.12.2016 11:38
    -2
    Виталик Макаренков, 26.12.2016 11:36
    Боже!!! Кому это бревно нужно???
    как видишь-нужно и не одной команде несмотря на высокую зарплату..... а некоторые все мечтают перейти в Европу
    Ссылка
    Дьявол
      Дьявол, 26.12.2016 12:07
    -1
    ne_zidan, 26.12.2016 11:26
    Вангую -будет забивать !!!!
    На что?
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    alegofich
    alegofich, 26.12.2016 12:21
    +2
    Виталик Макаренков, 26.12.2016 11:36
    Боже!!! Кому это бревно нужно???
    Динамо...
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 26.12.2016 12:29
    -1
    официально:
    Карабюкспор переименован в Кормитьсемьюспор
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