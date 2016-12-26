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Никита КАМЕНЮКА: «Удачу нужно заслужить»

Капитан «Зари» подвел итоги первой части сезона

  • 26.12.2016 09:56
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ФК Заря. Никита Каменюка
© ФК Заря. Никита Каменюка

Сейчас как никогда актуально интервью с капитаном «Зари» Никитой Каменюкой. Как известно, недавно Никита успешно перенес операцию, а сейчас также успешно проходит восстановление. Желаем Никите скорейшего возвращения в строй и публикуем его интервью, которое вы могли прочитать в программке к матчу «Заря» - «Манчестер Юнайтед»:

- Завершается первый в нашей истории групповой этап Лиги Европы. Каким он был для тебя лично и что запомнилось наиболее?
- Много нового для нас было в этом групповом этапе. Он был достаточно эмоциональным и разносторонним. Это шикарный опыт, как для каждого игрока, так и для клуба в целом. Такие турниры остаются в памяти на всю жизнь.

- Мало кто ожидал от «Зари» такой прыти в, по сути, Лигочемпионской группе…
- У нас действительно была интересная и сложная группа. Настолько серьёзная, что в ней все команды, которые заслуживают участия в Лиге Чемпионов. Было много хороших матчей. Очень хочется добыть нам победу.

- Матчи с такими командами, как «Манчестер Юнайтед», наверняка запомнятся надолго…
- Конечно, играть всегда приятнее с сильными соперниками. Проверить себя на их уровне. Не у каждого футболиста матчи подобного уровня могут быть в карьере. Сыграть на таких стадионах, как в Стамбуле, Манчестере и Роттердаме дорогого стоит. Считаю, мы показывали хорошую игру. Где-то результат был не в нашу пользу. Была обидной и первая ничья с «Фенербахче» на последних секундах. Пропустили необязательный гол в Роттердаме. Будем учиться на своих ошибках и исправлять их в следующем сезоне.

- Многие говорят, что «Манчестер Юнайтед» на игры с «Зарёй» может приехать без мотивации. Но я с этим, пожалуй, не соглашусь…
- Я тоже не верю, что такой великий клуб, как «Манчестер Юнайтед» не найдёт для себя мотивации. Лига Европы – турнир серьёзного уровня. Пусть по престижу и уступает Лиге Чемпионов, но профессиональные футболисты, а, тем более, футболисты такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», всегда смогут найти для себя мотивацию.

- Какие козыри можешь выделить у «манкунианцев» и что нужно сделать для того, чтобы добыть победу?
- «Манчестер Юнайтед» всегда старается контролировать ход игры. Просто так никогда не отдаёт мяч. Нужно прикладывать сверхусилия для того, чтобы его отобрать. Ну, а когда мяч у нас, нужно хладнокровнее им распоряжаться, используя свои моменты в быстрых контратаках.

- Вышеупомянутое хладнокровие всегда удаётся сохранять?
- Всегда стараемся сохранять хладнокровие. В какой-то степени в матче с МЮ нам это удалось. У нас были моменты, которые мы могли лучше использовать и реализовать. Но соперник оказывает давление на каждом участке поля и нужно быть готовым ко всему. Каждый футболист должен понимать, что в одиночку он не справится.

- Ты уже упоминал об этом, но наверняка можно говорить, что в некоторых матчах удача от нас отвернулась…
- Удачу нужно заслужить. Она улыбается сильнейшим. Значит, где-то судьба нас проверяет. Ставит в какие-то рамки. Мы не должны останавливаться, должны работать и делать выводы.

- Для тебя лично тяжело противостоять индивидуально таким футболистам, как Ибрагимович, Руни, Йоргенсен, Кайт, ван Перси…
- В таких противостояниях ты видишь класс футболиста, сам растёшь в игровом плане. Футбол – это командный вид спорта, и мы стоим друг за друга горой. Чем дольше ты играешь с партнёром на футбольном поле, тем больше взаимопонимание.

- В домашнем матче против «Фейеноорда», когда мы исполняли пенальти, ты был единственным, кто стоял спиной к воротам и не смотрел. У тебя такая традиция или просто нервы зашкаливали?
- Я всегда не смотрю, когда бьют пенальти.

- Наверняка есть грусть в душе от того, что матчи такого уровня не увидел наш родной Луганск…
- Однозначно. Обидно, что так всё произошло. Мы все в этом виноваты. Очень много болельщиков после игр звонят, поддерживают, переживают, смотрят не только наши матчи в Лиге Европы, но за играми внутреннего чемпионата. Понятное дело, что хотелось бы играть на родном стадионе при родных болельщиках, но так сложились обстоятельства. Нас в Одессе очень хорошо поддерживали. Лично мне хотелось бы, чтобы заполняемость стадиона была ещё большей. Но в то же время можно сказать, хорошо, что и столько людей пришли поддержать нас. Будем надеяться, что по итогам этого сезона мы вновь завоюем право играть в Еврокубках и своим выступлением в этом групповом этапе Лиги Европы заслужим того, чтобы на трибунах было больше зрителей.

- Все билеты на игру с «Манчестер Юнайтед» были проданы ещё за три недели до матча. Приятно, что нас наконец-то поддержит полный стадион…
- Конечно. Приятно играть при полном стадионе, а не при пустых трибунах, как в чемпионате. Хотелось бы, чтобы наши игры собирали ещё больше зрителей вне зависимости от того, в каком городе мы играем.

- К слову, Одесса тоже для тебя город не чужой…
- Это мой второй родной город. Мои родственники живут в Одессе. Лето я провожу там, потому что с семи-восьми лет я часто туда ездил с родителями. Июнь в этом году провёл там. Это не чужой город для меня.

- Вернёмся к Лиге Европы. Обменялся с кем-либо футболками?
- Да, я пополнил свою футбольную коллекцию. После матча с «Фенербахче» обменялся футболками со Шкртелом, а после выездной игры с «Манчестер Юнайтед» мне досталась футболка Рашфорда.

- Ты играл во всех лигах Чемпионата Украины, был вызван в расположение Национальной сборной, завоевал серебряные медали Кубка Украины, принимал участие в матчах группового этапа Лиги Европы. Можно ли сказать, что твои футбольные мечты сбылись, а жизнь в футболе удаётся?
- Не могу сказать, что все задачи и цели, которые ставил перед собой, мне удалось выполнить. Хочу ещё завоевать медали Чемпионата Украины.

- Бронза бы нас устроила?
- Пока сложно ответить на этот вопрос, но всегда хочется достигать большего. Хочется вписать своё имя в историю луганской «Зари» как можно больше раз.

- Чего бы ты пожелал болельщикам, которые поддерживают нас во всех уголках мира?
- Я пожелал бы им терпения. Не всё сразу делается. Мы постепенно шли к этой цели. Я имею в виду групповой этап Лиги Европы. Где-то нам удавалась удача, где-то нет. Но прежде всего нужно верить в нас так, как мы верим в наших болельщиков. Знаем, что они всегда стараются нас поддержать в это непростое время. Делаем всё для того, чтобы не ударить в грязь лицом перед ними. Пусть они будут с командой от начала и до конца, вне зависимости от результата.

- Для тебя, как для капитана, выводить команду на такие игры особенно приятно?
- Когда выводишь команду на матч с капитанской повязкой, ты должен быть лидером, вести партнёров за собой. Ты не должен допускать ошибок на футбольном поле, потому что на тебя смотрит вся команда. Ну, а матчи Лиги Европы больше закаляют. Получаешь больше положительных эмоций от того, что ты выводишь «Зарю» на игры с командами европейского уровня.

- Мог бы ты представить, предположим, десять лет назад, что когда-то будешь играть против таких команд, как «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Фейеноорд»?
- Тогда я не думал так глобально. Начал задумываться лишь после того, как вернулся в «Зарю» из «Ильичёвца». Да, несколько лет мы боролись за выживание, но видел, что происходит становление команды. Менялись люди, но у нас была определённая линия развития клуба. У нас тогда появилась стабильность и мысли постепенно уже были о больших матчах.

ОПРОСНИК МАРСЕЛЯ ПРУСТА:

- Какие качества больше всего ценишь в мужчине?
- Смелость и решительность.

- А в женщине?
- Толерантность, хладнокровие и терпимость.

- Если бы не собой, то кем бы тебе хотелось стать?
- Известным фотографом.

- Что такое счастье?
- Семейное благополучие.

- Твоё любимое занятие?
- Футбол и чтение книг.

- Твой любимый писатель?
- Дюма и Акунин.

- Твой главный недостаток?
- Вспыльчивость.

- Что наиболее ценишь в своих друзьях?
- Понимание.

- Кем бы из персонажей прочтённых тобою книг хотелось бы стать?
- Графом Монте-Кристо.

- Любимый цвет?
- Синий.

- Твой девиз по жизни?
- Никогда не сдавайся.

- Твоя самая характерная черта?
- Честность.

Источник — ФК Заря

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