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Антонио КОНТЕ: «Время Батшуайи придет»

Главный тренер «Челси» уверен в потенциале своего форварда

  • 26.12.2016 09:29
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ФК Челси. Миши Батшуайи и Антонио Конте
© ФК Челси. Миши Батшуайи и Антонио Конте

Антонио Конте поделился мнением о ситуации с Миши Батшуайи в преддверии матча, в котором бельгиец может впервые сыграть с первых минут в рамках АПЛ.

Дисквалификация Диего Косты подразумевает, что в атаке в игре с «Борнмутом» появится другой футболист. Одним из возможных вариантов замены топ-нападающего является выход Батшуайи, который во всех своих 10 встречах АПЛ до настоящего момента выходил на поле со скамейки запасных. Бельгийский нападающий трижды выходил в стартовом составе «Челси» в матчах Кубка Лиги.

«Без сомнения, Батшуайи хочет играть, но это не так просто, когда ты конкурируешь с Диего Костой, который демонстрирует фантастический футбол и забивает много голов», — объясняет Конте.

«Поведение и отношение Миши к делу просто фантастическое. Он хочет улучшать свои технические навыки и физические возможности. Мы много работаем с ним над тактическими аспектами. Он показывает приверженность делу, проделывает огромный объём работы и демонстрирует полную самоотдачу на тренировках».

«Повторюсь: для Батшуайи важно продолжать улучшать свою игру. Я уверен, его время придёт».

23-летний бельгиец перешёл в команду из «Марселя» во время летнего трансферного окна и отметился тремя забитыми мячами в августе.

«Каждый нападающий отличается от другого нападающего своими характеристиками. Миши отличается от Диего. Во-первых, он моложе».

«Он может серьёзно прибавить в игре, и возможно многому научиться, играя в одной команде с Диего, улучшая свои навыки и приобретая важный опыт. Несомненно, тренировки с классными игроками позволяют прибавлять в игре».

«В этом случае я предпочитаю, чтобы на игрока не оказывалось лишнее давление, потому что в этом нет ничего хорошего. Если я приму решение поставить Миши в стартовый состав, значит, он готов играть».

«Важно не говорить об этом, чтобы оказывать ещё большее давление. Он должен делать то, что умеет, что мы отрабатываем на тренировках, и только это. Если Миши в команде, то это потому, что он заслуживает быть здесь».

Источник — ФК Челси

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